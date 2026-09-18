Família bate recorde no Guinness com 5 gerações no mesmo aniversário

Uma família de Iowa, nos Estados Unidos, foi reconhecida pelo Guinness World Records por uma marca incomum: cinco gerações que compartilham o mesmo aniversário. A organização confirmou que Fred Harlow e sua família detêm o recorde oficial de maior número de gerações nascidas no mesmo dia.

Harlow nasceu em 14 de setembro, mesma data de seu avô, Wilbur; de sua mãe, Addie; de sua filha, Emma Bell; e de seu neto, Arthur.

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"Sabe, quando você tem filhos, eles são uma dádiva, e esta é uma dádiva muito especial", disse Harlow à KMTV. "Sempre achamos isso muito legal, mas nunca pensamos muito nisso como recordista. Simplesmente achávamos que tudo acontecia por um motivo."

Emma Bell contou que a decisão de buscar a certificação oficial só veio após o nascimento de seu filho. Ela já sabia que a família poderia igualar o recorde com quatro gerações, mas a chegada de Arthur em 14 de setembro de 2025 os colocou à frente.

Arthur chegou na data exata. Emma acredita que sua avó ficaria encantada com o feito. "Acho que ela ficaria muito orgulhosa e impressionada por termos conseguido realizar o sonho e por ter sido um menino no dia 14", afirmou Emma.

A família também destacou outro detalhe que torna o aniversário compartilhado ainda mais especial. "Começa com Wilber, então na verdade é menino, menina, menino, menina, menino -- do começo ao fim", explicou Emma.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.