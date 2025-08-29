O fenômeno raro que fez pai desmaiar em hospital

Nos dois casos, os partos eram gemelares, mas só um bebê de cada dupla nasceu empelicado - (crédito: Hospital Marieta Konder Bornhausen)

Um hospital de Itajaí (SC) viveu um acontecimento inusitado nesta semana: dois bebês nasceram empelicados em apenas 48 horas. Os partos aconteceram no Hospital Marieta Konder Bornhauser e envolveram gêmeos idênticos meninos. Em ambos os casos, os bebês empelicados foram os segundos a nascer, enquanto os irmãos vieram ao mundo fora da bolsa amniótica.

Um bebê nasce empelicado quando chega ao mundo ainda envolto pela bolsa amniótica, fenômeno considerado raro. No primeiro caso, ocorrido em 26 de agosto, nasceram os gêmeos Henry e Antony, filhos de Caroline Ferreira Samenezes e Paulo Henrique Coelho.

O pai se emocionou tanto ao ver Antony empelicado que desmaiou e precisou de atendimento da equipe médica. “Bem emocionante, bem intenso. O primeiro foi de boa. Vi, normal. No segundo, saiu empelicadinho. Ah, isso eu não aguentei. Eu desmaiei, tive que ser atendido”, contou Paulo Henrique Coelho, rindo, em um vídeo nas redes sociais.

A mãe, Caroline, disse ter previsto que um dos filhos viria envolto na bolsa: “Eu tinha comentado com a minha mãe que achava que um ia nascer empelicado. Na hora realmente foi bem lindo. Um veio todo enroladinho na bolsa. Emocionante. A gente vê o cuidado de Deus em cada detalhe”, declarou.

Dois dias depois, em 28 de agosto, nasceram os gêmeos Miguel e Isaque, filhos de Jonathan Zasnieski e Bruna Carolina Cândido Zasnieski. Assim como no primeiro parto, o segundo bebê, Miguel, também nasceu empelicado.

“Um momento que não tem palavras para descrever. Nunca tinha visto antes um bebê empelicado, mesmo sendo bombeiro. Em todo momento a equipe foi comunicando o que estava acontecendo, foi muito prestativa”, comentou Jonathan, pai dos gêmeos.

Segundo a médica residente Luiza Gallina, responsável pelos partos, o fenômeno é raro porque durante uma cesariana a bolsa geralmente se rompe. O fato de ambos os segundos bebês terem nascido com a bolsa amniótica intacta torna os acontecimentos ainda mais especiais.

“Ambas as gestações foram classificadas como gemelares do tipo mono/di, em que os bebês são idênticos, compartilham a mesma placenta, mas se desenvolvem em bolsas amnióticas separadas”, explicou a médica.

O Hospital Marieta Konder Bornhauser realiza cerca de 400 partos por mês, mas casos como esses são considerados extremamente raros, chamando atenção pelo registro emocionante e único.

Quando ocorre o parto empelicado?