Manifestantes protestam no Kennedy Center após ameaça de demolição

As tensões entre o poder executivo e as instituições históricas ganham as ruas em meio a disputas na Justiça - (crédito: Kent Nishimura/AFP)

Manifestantes formaram na sexta-feira (18/9) uma corrente humana ao redor do Kennedy Center, o centro de artes de Washington que o presidente Donald Trump ameaçou demolir, a menos que mude o nome em sua homenagem.

O mandatário americano assumiu o controle no ano passado do complexo, inaugurado em 1971 em homenagem ao ex-presidente John F. Kennedy, e promove uma reforma em larga escala, alegando que seus antecessores permitiram a deterioração do local.

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Assim como em outros projetos na capital, Trump demonstra um interesse sem precedentes em imprimir sua marca pessoal, ao mesmo tempo em que testa os limites legais da autoridade executiva.

O conselho diretor do Kennedy Center, escolhido por Trump, votou no ano passado a favor da mudança oficial do nome da instituição para "Trump-Kennedy Center".

A medida, que mais tarde foi revogada por um juiz, provocou uma queda significativa na venda de ingressos, boicotes de artistas e um êxodo de doadores, segundo o jornal The Washington Post.

O edifício principal do complexo permanece fechado desde quarta-feira — de maneira temporária, segundo seus diretores — enquanto um juiz também analisa os planos de uma pausa prolongada para as reformas desejadas por Trump.

Na sexta-feira, uma multidão exibiu faixas com o lema "Tirem as mãos do Kennedy Center" e entoou palavras de ordem sob os andaimes e lonas que permanecem no local desde que trabalhadores retiraram o nome de Trump do edifício em junho, após a ordem judicial.

A corrente humana se formou durante a noite diante do imponente edifício de mármore branco, com multidões que se espalhavam pela esplanada com vista para o rio Potomac.