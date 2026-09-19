'Tubarão' cósmico vence concurso internacional de fotos de astronomia

Duas noites de observação em um deserto do Kuwait renderam ao fotógrafo Ali Alobaidly o principal prêmio de uma das maiores competições dedicadas à fotografia astronômica. A imagem de uma formação de nuvens cósmicas escuras conhecida como Nebulosa do Tubarão foi escolhida como vencedora geral do concurso Fotógrafo de Astronomia do Ano de 2026, assim como da categoria de "Estrelas e Nebulosas".

Batizado de The Quiet Predator, o registro foi feito depois que Alobaidly passou duas noites acampado no deserto para conseguir fotografar a nebulosa. Em português, o título pode ser traduzido livremente como Predador Silencioso.



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O resultado foi anunciado pelo Observatório de Greenwich, em Londres, na quinta-feira (17/9). Além da fotografia vencedora, a seleção premiada reúne registros de diferentes fenômenos e paisagens do espaço, entre eles galáxias, nebulosas e outras cenas do céu.

Disputa internacional

A edição deste ano foi a 18ª do concurso e reuniu 4 mil inscrições. Ao todo, 758 fotógrafos de 66 países participaram da competição, que selecionou trabalhos dedicados a diferentes aspectos da astronomia e da observação do cosmos.

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Com nove categorias competitivas, que variam de registros das luzes polares na seção Auroras a fenômenos do nosso Sistema Solar em Planetas, Cometas e Asteroides, passando por Paisagens do Céu, Galáxias, Nossa Lua, Nosso Sol, Pessoas e Espaço e o prêmio para Jovens Fotógrafos, o concurso celebrou a diversidade da observação cósmica.

Veja a seguir osutros destaques da categoria Estrelas e Nebulosas, dedicada a registrar a poeira cósmica, os aglomerados estelares e as nuvens de gás que pontilham o universo.

1) Além do Buraco Negro ficou em segundo lugar na categoria (foto: Kfir Simon)

2) Abell 85 é um remanescente de supernova na constelação de Cassiopeia, a cerca de 9.780 anos-luz de distância (foto: Cédric Humbert)

3) Fotografia "Sombras e Luz Estelar" está entre as melhores da categoria de estrelas e nebulosas (foto: Rod Prazeres)

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