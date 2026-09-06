Eclipse solar em agosto de 2027 terá 6 minutos de escuridão

Eclipse solar terá mais de 6 minutos de escuridão durante o dia - (crédito: Magnific)

Um eclipse solar total previsto para 2 de agosto de 2027 poderá provocar mais de seis minutos de escuridão durante o dia em pontos da Europa, África e Oriente Médio. No momento de maior duração, a Lua encobrirá completamente o Sol por 6 minutos e 23 segundos, tornando o fenômeno o segundo eclipse solar total mais longo do século XXI.

A duração ficará atrás apenas do eclipse ocorrido em julho de 2009, que teve totalidade de 6 minutos e 39 segundos. A diferença é que o recorde daquele ano foi registrado sobre o Oceano Pacífico. Em 2027, a longa fase de totalidade poderá ser acompanhada em áreas de terra firme.

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A faixa em que o Sol ficará totalmente encoberto terá aproximadamente 258 quilômetros de largura. O caminho começará no sul da Espanha e avançará pelo norte da África e pelo Oriente Médio, passando por territórios de Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

Entre os locais mais favoráveis para observar o eclipse estará o Egito. Na região de Luxor, no sul do país, a duração da totalidade ficará próxima do máximo de 6 minutos e 23 segundos. A cidade fica às margens do Rio Nilo e próxima a importantes sítios arqueológicos, como o Vale dos Reis.

Outras cidades também terão períodos prolongados de escuridão. Em Benghazi, na Líbia, a totalidade deverá superar seis minutos. Já em Jeddah, na Arábia Saudita, o fenômeno ficará próximo de seis minutos. Partes do sul da Espanha e do norte do Marrocos também estarão dentro da faixa de totalidade.

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A expectativa em torno do eclipse já movimenta o turismo nas regiões que estarão no caminho do fenômeno. Hotéis, excursões e outros serviços ligados à observação astronômica começaram a ser procurados com antecedência, principalmente no Egito.

E o Brasil?

O eclipse de agosto de 2027 não será visto como total no Brasil. A trajetória da sombra da Lua passará distante do território brasileiro.

Os brasileiros, porém, terão outra oportunidade de acompanhar um eclipse solar no mesmo ano. Em 6 de fevereiro de 2027, ocorrerá um eclipse solar anular, que poderá ser observado como parcial em uma área extensa do Brasil.

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Quando será possível olhar para o Sol?

Durante a observação de um eclipse solar, é necessário utilizar óculos específicos para eclipses durante as fases em que qualquer parte do Sol estiver visível. Óculos de sol comuns, chapas de raio-X e filtros improvisados não oferecem proteção adequada para os olhos.

A única exceção ocorre durante a totalidade, período em que a Lua cobre completamente o disco solar. Nesse intervalo, é possível observar diretamente o eclipse e a coroa solar, a camada mais externa da atmosfera do Sol, que normalmente fica escondida pelo intenso brilho da estrela.

Assim que uma pequena parte do Sol voltar a aparecer, a proteção ocular deve ser colocada novamente.

Depois de 2027, nenhum outro eclipse solar total deverá superar essa duração até junho de 2114, quando está previsto um fenômeno com totalidade de aproximadamente 6 minutos e 32 segundos.