Marca de tênis retira campanha acusada de referência à supremacia branca

Converse é acusada de usar referências à Ku Klux Klan em campanha com Karina, do aespa - (crédito: reprodução/@negraparda)

A marca de tênis Converse, muito conhecida pelo famoso All Star, foi acusada de usar símbolos associados ao grupo supremacista branco norte-americano Ku Klux Klan (KKK) em uma nova campanha publicitária. A imagem, publicada no início de setembro, anunciava o tênis Chuck 70 X e tinha como estrela a cantora de K-pop Karina, integrante e líder do grupo aespa.

Na fotografia, a artista aparece usando uma saia branca e segurando um par de tênis Converse pretos. Além da saia branca remetendo ao KKK, o que chamou a atenção dos usuários nas redes sociais foi principalmente a composição da imagem.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Karina aparece no centro da imagem, enquanto uma iluminação em formato de estrela, símbolo tradicional da Converse, é projetada ao redor dela. Na saia branca, uma ponta da estrela cria uma espécie de triângulo.

Leia mais: Lula inicia agenda em Nova York com reuniões com nomes da esquerda

Ao olhar para a imagem de determinada forma, principalmente com a parte superior da estrela fora do enquadramento, o formato criado pela iluminação passa a lembrar um capuz branco e pontudo, associando assim a imagem às vestimentas tradicionalmente utilizadas pela Ku Klux Klan.

A forma como Karina segura os tênis também foi questionada. Alguns usuários interpretaram a posição dos calçados como uma possível referência visual aos pés de uma pessoa vítima de linchamento.

A Ku Klux Klan é uma organização supremacista branca dos Estados Unidos, conhecida historicamente pela violência e perseguição contra pessoas negras. Entre os símbolos mais reconhecidos do grupo estão os capuzes pontudos usados por seus integrantes.

Marca pede desculpas e retira campanha

Diante da repercussão, a Converse publicou um pedido de desculpas e informou que havia removido a fotografia de seus canais. A empresa também afirmou que trabalhava para retirar a imagem de outros locais onde ela ainda pudesse estar disponível.

Em nota a imprensa, a marca reconheceu que errou e disse entender por que a imagem havia causado incômodo.

“Pedimos desculpas. Entendemos por que essa imagem é profundamente perturbadora e reconhecemos que erramos. Nós a removemos de nossos canais e estamos trabalhando para que ela seja retirada de todos os lugares onde apareceu. Isso não deveria ter acontecido e faremos melhor”.

A empresa, que pertence à Nike, não informou como a publicidade passou pelo processo de aprovação nem explicou quais critérios foram utilizados antes da publicação. Até a publicação desta matéria, a cantora Karina e nem sua equipe, a SM Entertainment, nã manifestaram sobre o caso.

Confira a imagem:

Converse é acusada de usar referências à Ku Klux Klan em campanha com Karina, do aespa (foto: reprodução/@negraparda)

*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares

Saiba Mais Mundo 'A próxima coisa que veremos é ação militar direta dos EUA em diferentes países', diz jornalista americano especializado em América Latina

'A próxima coisa que veremos é ação militar direta dos EUA em diferentes países', diz jornalista americano especializado em América Latina Mundo Monstro do Lago Ness? Mulher encontra formas misteriosas no Google Earth

Monstro do Lago Ness? Mulher encontra formas misteriosas no Google Earth Mundo As razões de ex-marido para perdoar a ex-mulher acusada de matar seus 3 filhos: 'Teria me consumido por dentro para sempre'

As razões de ex-marido para perdoar a ex-mulher acusada de matar seus 3 filhos: 'Teria me consumido por dentro para sempre' Mundo Turquia afirma que pegada climática da IA será prioridade na COP31

Turquia afirma que pegada climática da IA será prioridade na COP31 Mundo Revista é devolvida a biblioteca 130 anos depois; multa passava de R$ 60 mil

Revista é devolvida a biblioteca 130 anos depois; multa passava de R$ 60 mil Mundo 9 pontos da entrevista com irmão da princesa Diana — e o que eles revelam sobre a monarquia britânica