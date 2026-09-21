Marca de tênis retira campanha acusada de referência à supremacia branca

A marca de tênis Converse, muito conhecida pelo famoso All Star, foi acusada de usar símbolos associados ao grupo supremacista branco norte-americano Ku Klux Klan (KKK) em uma nova campanha publicitária. A imagem, publicada no início de setembro, anunciava o tênis Chuck 70 X e tinha como estrela a cantora de K-pop Karina, integrante e líder do grupo aespa.
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Na fotografia, a artista aparece usando uma saia branca e segurando um par de tênis Converse pretos. Além da saia branca remetendo ao KKK, o que chamou a atenção dos usuários nas redes sociais foi principalmente a composição da imagem.
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Karina aparece no centro da imagem, enquanto uma iluminação em formato de estrela, símbolo tradicional da Converse, é projetada ao redor dela. Na saia branca, uma ponta da estrela cria uma espécie de triângulo.
Ao olhar para a imagem de determinada forma, principalmente com a parte superior da estrela fora do enquadramento, o formato criado pela iluminação passa a lembrar um capuz branco e pontudo, associando assim a imagem às vestimentas tradicionalmente utilizadas pela Ku Klux Klan.
A forma como Karina segura os tênis também foi questionada. Alguns usuários interpretaram a posição dos calçados como uma possível referência visual aos pés de uma pessoa vítima de linchamento.
A Ku Klux Klan é uma organização supremacista branca dos Estados Unidos, conhecida historicamente pela violência e perseguição contra pessoas negras. Entre os símbolos mais reconhecidos do grupo estão os capuzes pontudos usados por seus integrantes.
Marca pede desculpas e retira campanha
Diante da repercussão, a Converse publicou um pedido de desculpas e informou que havia removido a fotografia de seus canais. A empresa também afirmou que trabalhava para retirar a imagem de outros locais onde ela ainda pudesse estar disponível.
Em nota a imprensa, a marca reconheceu que errou e disse entender por que a imagem havia causado incômodo.
“Pedimos desculpas. Entendemos por que essa imagem é profundamente perturbadora e reconhecemos que erramos. Nós a removemos de nossos canais e estamos trabalhando para que ela seja retirada de todos os lugares onde apareceu. Isso não deveria ter acontecido e faremos melhor”.
A empresa, que pertence à Nike, não informou como a publicidade passou pelo processo de aprovação nem explicou quais critérios foram utilizados antes da publicação. Até a publicação desta matéria, a cantora Karina e nem sua equipe, a SM Entertainment, nã manifestaram sobre o caso.
Confira a imagem:
*Estagiária sob supervisão de Rafaela Soares
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