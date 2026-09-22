Patinador que cruzava os EUA de patins morre após ser atropelado por idosa

Uma viagem de patins que deveria atravessar os Estados Unidos terminou no Kansas para o norueguês Joachim Lanham, de 24 anos. No 22º dia do percurso entre Nova York e Los Angeles, ele foi atingido por um carro nas proximidades de Salina e sofreu ferimentos graves. O jovem morreu seis dias depois, em 11 de setembro.

Joachim foi encontrado em uma vala às margens da entrada da cidade em 5 de setembro, a cerca de 280 quilômetros de Kansas City. Um socorrista que estava de folga passou pelo local e encontrou o patinador ferido, segundo informações divulgadas pelo Wichita Eagle na segunda-feira (21/9).

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Ele foi levado inicialmente ao Salina Regional Health Center e, devido à gravidade do quadro, transferido para a Unidade de Terapia Intensiva do Wesley Medical Center, em Wichita. Joachim permaneceu em coma induzido durante seis dias, mas não resistiu aos múltiplos ferimentos.

A família informou nas redes sociais que o irmão do jovem permaneceu ao lado dele durante a internação.

"Seu irmão Michael esteve com ele, segurando sua mão durante toda a semana e até o fim."

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Motorista se apresentou

A investigação apontou que Joachim foi atingido por um Ford Edge 2013 conduzido por uma mulher de 82 anos. Segundo o gabinete do xerife do condado de Salina, ela deixou o local após a colisão, mas se apresentou voluntariamente enquanto os policiais ainda trabalhavam na ocorrência.

À polícia, a motorista relatou que percebeu ter atingido alguma coisa enquanto trafegava pela Country Club Road. Ela disse que chegou a voltar para verificar o local, mas, como não encontrou nada, seguiu para casa.

"Ela afirmou que achou que tinha atropelado algo, se virou para verificar a área, mas não viu nada, então continuou seu caminho para casa"

De acordo com o tenente Scott Trembley, a mulher percebeu danos no veículo somente depois de chegar à residência. Ela então procurou uma amiga e retornou ao ponto onde acreditava ter ocorrido a colisão.

O policial afirmou que a motorista tinha consciência de que havia ocorrido um impacto, embora não soubesse o que tinha atingido.

"Ela sabia que tinha atingido algo. Só não tinha certeza do quê"

O caso foi encaminhado ao Ministério Público do Condado de Salina, que deverá avaliar se haverá apresentação de acusações criminais contra a motorista.

Travessia interrompida

Joachim percorria os Estados Unidos de patins e registrava nas redes sociais diferentes momentos da viagem. Cerca de 40 minutos antes do atropelamento, ele havia conversado por telefone com os pais sobre a importância que a patinação de longa distância tinha para sua vida.

Pouco antes da colisão, o jovem também publicou um vídeo em que aparecia atravessando trechos isolados do Kansas e mostrava algumas das dificuldades encontradas durante a jornada rumo a Los Angeles.