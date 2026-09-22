Chanceler de Cuba acusa Trump de dizer 'falsidades' sobre a ilha na ONU

Bruno Rodríguez, ministro das Relações Exteriores de Cuba, diz que Donald Trump espalhou "calúnias" e "falsidades" sobre a ilha na assembleia da ONU - (crédito: BBC Geral)

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunciou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espalhou "calúnias" e "falsidades" sobre a ilha nesta terça-feira (22) perante a Assembleia Geral da ONU, em uma tentativa de minar sua soberania, em meio à escalada das tensões entre os dois países.

"O governo dos EUA é incapaz de aceitar que Cuba é, e tem o direito de ser, um país totalmente independente e soberano", escreveu Rodríguez na rede X.

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El gobierno de EEUU resulta incapaz de aceptar que #Cuba es, y tiene derecho a ser, un país plenamente independiente y soberano.



Ninguna de las falsedades del Presidente de EEUU en @ONU_es y ninguna calumnia pueden ni podrán negar ese hecho.



Cuba no es una amenaza para EEUU ni… pic.twitter.com/jqG2CpD9yk — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 22, 2026

"Nenhuma das falsidades do presidente dos EUA na ONU, nem qualquer calúnia, pode ou irá negar esse fato", acrescentou o diplomata, que chefia a delegação cubana nos debates da ONU.