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ASSEMBLEIA DA ONU

Chanceler de Cuba acusa Trump de dizer 'falsidades' sobre a ilha na ONU

Bruno Rodríguez, ministro das Relações Exteriores de Cuba, diz que Donald Trump espalhou
Bruno Rodríguez, ministro das Relações Exteriores de Cuba, diz que Donald Trump espalhou "calúnias" e "falsidades" sobre a ilha na assembleia da ONU - (crédito: BBC Geral)

O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunciou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espalhou "calúnias" e "falsidades" sobre a ilha nesta terça-feira (22) perante a Assembleia Geral da ONU, em uma tentativa de minar sua soberania, em meio à escalada das tensões entre os dois países.

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"O governo dos EUA é incapaz de aceitar que Cuba é, e tem o direito de ser, um país totalmente independente e soberano", escreveu Rodríguez na rede X.

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"Nenhuma das falsidades do presidente dos EUA na ONU, nem qualquer calúnia, pode ou irá negar esse fato", acrescentou o diplomata, que chefia a delegação cubana nos debates da ONU.

 

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 22/09/2026 13:35
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