Trump quer chamar inteligência artificial de "superinteligência"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta terça-feira (22/9) que a inteligência artificial seja tratada como “superinteligência” durante discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Ao abordar o avanço da tecnologia, Trump afirmou que o mundo está entrando em uma nova fase e declarou que os Estados Unidos estão à frente da China na corrida pela inteligência artificial. “Bem-vindos ao novo mundo da superinteligência”, disse Trump durante a fala.

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O presidente afirmou que toda nova tecnologia traz desafios e que a inteligência artificial não seria uma exceção. Na sequência, minimizou os alertas sobre os riscos associados ao avanço da tecnologia e comparou as preocupações atuais com previsões anteriores relacionadas às mudanças climáticas.

Segundo Trump, as mesmas pessoas que fizeram previsões sobre os efeitos do aquecimento global seriam, agora, as que afirmam que a inteligência artificial poderá ameaçar a humanidade.

Trump também apresentou o desenvolvimento da IA como uma disputa tecnológica entre Estados Unidos e China. Para o presidente norte-americano, quem dominar a tecnologia terá uma posição de liderança no mundo. “Qualquer pessoa que ganhe a IA, a superinteligência, é o grupo que ganha.”

A declaração ocorreu no mesmo discurso em que Trump defendeu a atuação militar dos Estados Unidos contra o Irã, criticou organismos internacionais e falou sobre Cuba, Groenlândia e cartéis de drogas.

Debate sobre os riscos da IA

A fala de Trump ocorreu no mesmo dia em que a inteligência artificial esteve entre os temas discutidos na Assembleia Geral. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para os riscos relacionados ao desenvolvimento da tecnologia e defendeu que o avanço da IA seja acompanhado de mecanismos de controle e responsabilidade.

O debate internacional sobre a tecnologia envolve questões como segurança, emprego, desinformação, autonomia dos sistemas e possibilidade de uso militar.

Trump, por outro lado, tem defendido que os Estados Unidos mantenham velocidade no desenvolvimento da inteligência artificial para evitar que a China assuma a liderança tecnológica. O tema ganhou peso estratégico para Washington e Pequim, que vêm ampliando a disputa por chips, infraestrutura e sistemas avançados de IA.

Ao encerrar o trecho sobre tecnologia, Trump voltou a destacar a posição dos Estados Unidos na corrida pela IA e afirmou que o país está liderando o setor antes mesmo da China.