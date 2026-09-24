Encontro entre Trump e Xi Jinping: veja o que foi dito pelos líderes

O presidente chinês, Xi Jinping, e a esposa, Peng Liyuan, chegaram aos Estados Unidos na noite dessa quarta-feira (23/9). Eles foram recebidos pelo presidente Donald Trump e pela primeira-dama, Melania Trump, na Base Conjunta Andrews, em Maryland. Esta é a primeira visita de Xi a Washington desde 2025. A viagem terá duração de três dias e inclui, além de reunião com Trump nesta quinta-feira (24/9), cerimônia militar na Casa Branca, jantar de Estado e visita aos Arquivos Nacionais.
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Após ser recebido com tapete vermelho, Xi Jinping ganhou uma cerimônia completa na Casa Branca, protocolo reservado a poucos líderes mundiais. Acompanhando por Trump, Xi passou trompas em revistas e assistiu a uma apresentação com direito ao sobrevoo do poderoso “avião invisível” dos EUA, como é chamado o bombardeiro B-2 Spirit, capaz de passar incólume a radares de defesa do mundo inteiro.
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Já dentro da Casa Branca, os líderes fizeram seus discursos na abertura da cúpula bilateral. Trump repetiu que mantém “uma verdadeira amizade” com seu rival, “baseada no respeito mútuo e no interesse do nosso povo”. Já Xi Jinping, que se refere à relação como uma relação de respeito, falou ter vontade de “se entender melhor” com os EUA e disse que os dois países, embora rivais, devem evitar ao máximo um conflito.
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No primeiro pronunciamento do dia, Trump reconheceu que as discussões viram “incentivar uma relação comercial mais equilibrada, incluindo o acesso a novos mercados para agricultores e pecuaristas americanos”. O republicano mencionou que o encontro servirá para discutir “questões prementes relativas à segurança, tecnologia e superinteligência [IA]”. “As decisões que tomarmos hoje nessas áreas podem promover a paz e a prosperidade por muitas e muitas décadas”, projetou Trump.
Entre os temas a serem discutidos pelos líderes, os avanços nas tecnologias de inteligência artificial ocupam um plano central. Xi indicou ter preocupações em regular o avanço da tecnologia, o norte-americano, por outro lado, tem feito apelos para o avanço rápido da IA nas últimas semanas.
Xi fez coro à abordagem de Trump de que os dois países têm grande influência sobre a estabilidade estratégica do globo, dizendo que ambos “carregam uma responsabilidade histórica” no encontro. Além das discussões em torno da IA, outro tema previsto para entrar em pauta é a venda de armas a Taiwan, com Xi pressionando o presidente americano a suspender as atividades. Além disso, devem surgir negociações em torno de tarifas comerciais, preservação da trégua tarifária e o fornecimento de terras raras e minerais críticos.
O presidente Trump destacou os novos avanços comerciais entre os EUA e a China, afirmando que ele e Xi "fizeram progressos enormes nas questões que envolvem nossos dois países".
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