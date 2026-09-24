Nadador japonês de 17 anos bate recorde mundial dos 200m peito

Shin Ohashi com a medalha de ouro após bater o recorde mundial dos 200 metros - (crédito: Reprodução/Instagram)

O jovem nadador japonês Shin Ohashi, de 17 anos, bateu o recorde mundial dos 200 metros peito ao terminar a prova disputada nesta quinta-feira (24/9) em 2:04.83, tempo que garantiu a medalha de ouro nos Jogos Asiáticos, que estão sendo realizados no Japão.

Ohashi melhorou em 65 centésimos o recorde anterior, que pertencia ao chinês Qin Haiyang (2:05.48) desde julho de 2023.

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O nadador japonês superou em quase quatro segundos o segundo colocado, Denis Petrashov, do Quirguistão.

Ohashi já havia vencido nesta semana os 100m peito dos Jogos Asiáticos, empatado com o chinês Dong Zhihao.

"Meu próximo objetivo é ganhar a medalha de ouro no Mundial do ano que vem e, depois, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos" de 2028, em Los Angeles, declarou o jovem nadador.