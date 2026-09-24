Susan Sarandon e atriz de 'Hacks' são presas em protesto contra Netanyahu

As atrizes Susan Sarandon e Hannah Einbinder, conhecida pela série Hacks, foram detidas nesta quinta-feira (24/9) durante um protesto contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Nova York, nos Estados Unidos. Cerca de 100 pessoas foram presas durante a manifestação realizada nos arredores da sede da Organização das Nações Unidas (ONU).

O ato ocorreu antes do discurso de Netanyahu na 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Manifestantes protestaram contra a presença do premiê israelense na cidade e contra a atuação de Israel na Faixa de Gaza. O grupo ocupou ruas próximas à sede da ONU e exibiu cartazes com pedidos pelo fim do apoio militar dos Estados Unidos a Israel.

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Sarandon, de 79 anos, foi fotografada algemada e sendo levada por agentes do Departamento de Polícia de Nova York. A atriz já se manifestou publicamente em outras ocasiões sobre a guerra em Gaza e em apoio aos palestinos. Einbinder também foi retirada do protesto por policiais. O comediante Caleb Hearon está entre os outros manifestantes detidos.

Assista:

Actress / Activist Susan Sarandon is literally being held by NYC Police for protesting in NYC. pic.twitter.com/thHXNawV9h — Donk Media ??™ (@donkoclock) September 24, 2026

Hollywood actress Hannah Einbinder screams ‘Free Palestine’ after getting arrested during protest against Netanyahu’s visit to the UN.



“Free Palestine. Netanyahu out of New York.” pic.twitter.com/OGUx80WXnh — Oli London (@OliLondonTV) September 24, 2026

Dentro da sede da ONU, o discurso de Netanyahu também foi marcado por protestos. Delegados deixaram o plenário quando o primeiro-ministro começou a falar, enquanto manifestações em apoio à Palestina interromperam a sessão.

Netanyahu reagiu à saída dos representantes e chamou de “covardes” aqueles que deixavam o local. Em seguida, defendeu as operações militares de Israel no Oriente Médio e afirmou que alguns dos países representados na Assembleia teriam agradecido, em conversas privadas, pelas ações israelenses contra o programa nuclear do Irã.

“Agora, querem ouvir a ironia suprema?”, questionou Netanyahu ao comentar a saída dos delegados. O premiê acusou os críticos de Israel de hipocrisia e voltou a defender as ações militares do país.