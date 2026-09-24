Em discurso na ONU, Delcy Rodríguez promete eleições na Venezuela

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, discursa ao lado do secretário do Interior dos EUA, Doug Burgum (fora do enquadramento), após reunião no Palácio Presidencial de Miraflores, em Caracas, em 4 de março de 2026 - (crédito: FEDERICO PARRA / AFP)

A presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodríguez, prometeu eleições no país em discurso realizado na 81ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, nesta quarta-feira (23/9). Sem citar datas, ela disse ser possível que as eleições sejam realizadas em 2030.

No discurso, Rodríguez defendeu a democracia e que as eleições devem “ser uma solução”. A liderança do poder executivo também confessou que está em diálogo com segmentos da oposição para possibilitar a realização do pleito em condições iguais, mas não mencionou uma data para a escolha.

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“Uma eleição deve ser uma solução, não um gerador de conflitos irreconciliáveis. Quero dizê-lo muito claramente nesta Assembleia Geral: na Venezuela haverá eleições e, nessa direção, iniciamos um diálogo político com setores da oposição que conduza a um processo em igualdade de condições para todos”, disse Rodríguez.

Mesmo toda a contestação nas eleições de Maduro em 2024, a próxima disputa para assumir a liderança em Caracas pode ocorrer apenas em 2030, se a agenda eleitoral venezuelana seguir sem interferências ou reajustes. Sobre a democracia, Delcy falou que o sistema democrático é medido pela liberdade de oposição, e não somente pelo sistema eleitoral.

“A democracia não se mede pela existência de eleições. A democracia mede-se pela qualidade da competição que precede essas eleições”, afirmou a presidente.

Também durante o discurso, Rodríguez chamou a intervenção dos Estados Unidos de “confrontação agudizada”, um confronto intenso, e agradeceu o presidente americano Donald Trump por “retomar o caminho das relações diplomáticas e de cooperação com a Venezuela”, se referindo ao acordo petroleiro firmado em agosto.