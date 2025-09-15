Hannah Einbinder: Quem é a atriz que ganhou o Emmy, defendeu Gaza e xingou serviço de imigração

Ao subir no palco para receber o prêmio, Hannah mostrou apoio ao povo palestino, além de atacar com insultos a política de imigração utilizada pelo presidente dos EUA, Donald Trump - (crédito: VALERIE MACON / AFP)

A atriz e comediante norte-americana Hannah Einbinder fez um protesto durante o discurso ao vencer na categoria Melhor Atriz Coadjuvante em série de comédia no Emmy Awards 2025, na noite do último domingo (14/9).

Ao subir no palco para receber o prêmio, a artista mostrou apoio ao povo palestino, além de xingar a política de imigração do presidente dos Estados Unidos da America, Donald Trump.

"F*da-se o ICE e libertem a Palestina", disse ela. A sigla ICE diz respeito ao Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE).

Ainda houve tempo para que ela mostrasse apoio ao time de futebol americano do coração, o Philadelphia Eagles. A equipe disputa a National Football League (NFL). "Go Birds [pássaro, em português, que é um apelido para o time]", exclamou.



Conheça Hannah Einbinder

Nascida em 1995 em Los Angeles, na Califórnia (EUA), Hannah Marie Einbinder é atriz, comediante e escritora. É mais conhecida por ter estrelado a série de comédia-dramática da HBO Hacks (Medíocres, em português), desde 2021.

Ela foi inserida no mundo do entretenimento pela própria família. O pai, Chad Einbinder, é escritor de comédia. A mãe, Laraine Newman, é integrante do elenco original de Saturday Night Live, famoso programa humorístico e o mais antigo da televisão norte-americana. A atriz, além disso, cresceu em um ambiente ligado ao judaísmo, já que a mãe é judia.

Antes de entrar na televisão, cursou faculdade na Chapman University, em Orange, também na Califórnia. A artista se formou com bacharelado em roteiro e produção para televisão. Hannah se destacou pela primeira vez como integrande do elenco da série How to Be Broke. Em 2020, conquistou o posto de mais jovem a se apresentar no The Late Show with Stephen Colbert.

