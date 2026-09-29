Ataque em colégio da Eslováquia deixa um morto e dois feridos

Policiais fazem a guarda na entrada de uma escola em Staskov, no noroeste da Eslováquia, após um ataque com faca em 29 de setembro de 2026. - (crédito: AFP)

Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas em um ataque em uma escola em Staskov, na região noroeste da Eslováquia, informaram nesta terça-feira (29) os serviços de emergência.

A vítima fatal, de 61 anos, sofreu um ferimento por arma branca. Um menino em estado crítico e uma professora de 44 anos, com um ferimento por arma branca no peito, foram levados para o hospital, informaram os socorristas.

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A polícia afirmou em um comunicado "que a situação está atualmente sob controle".

A imprensa local informou que o ataque teria sido cometido por um aluno.

"Fico profundamente triste com o trágico incidente ocorrido na escola de Staskov", declarou o presidente eslovaco, Peter Pellegrini, que se disse "chocado com um novo caso em que um aluno ataca professores e um colega de classe".

"Constatamos que a agressividade e o clima de intolerância, propagados principalmente pelas redes sociais e, lamentavelmente, também por certos políticos, estão literalmente envenenando o espaço público e influenciam o comportamento de nossos filhos na escola", acrescentou Pellegrini em um comunicado.

O primeiro-ministro, Robert Fico, enviou condolências à família da vítima fatal e disse que acompanha de perto a situação.

Em janeiro de 2025, um adolescente matou um colega de classe e uma professora e feriu outra pessoa em um ataque com faca em uma escola na cidade de Spisska Stara Ves, no nordeste da Eslováquia.