Israel diz que copiloto admitiu ter agido sozinho durante ataque em avião

Um voo da companhia Flydubai com destino a Israel foi desviado para a Arábia Saudita nesta quarta-feira (30/9), após o copiloto tentar, segundo Israel, esfaquear o comandante e derrubar a aeronave. Conforme a imprensa israelense, ele afirma ter agido sozinho.
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O incidente fez com que o avião sofresse uma queda brusca no ar e fosse desviado para a Arábia Saudita. Nenhum passageiro foi ferido.
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O governo israelense investiga o incidente como uma possível tentativa de ataque terrorista. Segundo o ministro da Segurança Nacional de Israel, o ultradireitista Itamar Ben-Gvir, o pouso de emergência foi provocado por um “terrorista” que queria derrubar o avião e matar israelenses.
A rede de TV israelense Canal 14 afirmou que membros do Mossad, principal agência de inteligência do país, já receberam a informação de que o copiloto, que é um cidadão do Omã, não agiu sob autoridade da Arábia Saudita. Ele foi detido e presta depoimento.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirma que o caso foi uma tentativa de ataque terrorista jihadista, que é uma corrente extremista do Irã. O ministro colocou o espaço aéreo de Israel em estado de alerta e anunciou a suspensão de todos os voos da FlyDubai com destino ao país.
O voo FZ1073 da FlyDubai havia saído de Dubai pouco antes das 7h desta quarta-feira e seguia em direção a Tel Aviv; aproximadamente duas horas e meia após a partida, estando a cerca de 34 mil pés de altitude, houve uma disputa na cabine. Conforme o Canal 12, o copiloto atacou o piloto várias vezes e tentou assumir os comandos da aeronave.
O confronto deixou a aeronave temporariamente sem controle e fez o avião cair cerca de 4.300 metros em estimados 30 segundos, segundo o site de monitoramento aéreo Flightradar24.
A queda momentânea e a violência dentro da cabine provocaram momentos de pânico entre os passageiros. Um deles contou à 124 News que temeu que o avião caísse ou que as pessoas a bordo fossem mortas.
Os radares registraram o descontrole do voo, e quando o avião sobrevoava a Jordânia, vizinha de Israel, sinais de emergência começaram a ser emitidos pela aeronave. Inicialmente foi emitido o código 7700, usado para indicar uma emergência geral; pouco depois a tripulação transmitiu o código 7500, relacionado a situações de interferência ilícitas a bordo
Apesar dos ferimentos de ambos os pilotos, o avião pousou em segurança na cidade de Tabuk. A FlyDubai informou que a tripulação fez a aterrissagem, mas não explicou quais membros da equipe fizeram o pouso. Passageiros informaram, no entanto, que pilotos que viajaram com eles comandaram o pouso.
Netanyahu cancelou a agenda para realizar consultas com os principais responsáveis pela segurança do país sobre o episódio. O gabinete do premiê informou que a situação estava “sob controle” e que trabalhava para levar os passageiros de volta ao país.
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