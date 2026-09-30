Crianças enfrentam riscos na América Latina por El Niño, alerta Unicef

Milhões de menores de idade enfrentam riscos devido ao fenômeno El Niño na América Latina, onde seus efeitos ameaçam aumentar as desigualdades e limitar o acesso a serviços básicos, alertou nesta quarta-feira (30) o Unicef.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
El Niño caminha para se tornar o mais intenso já registrado e amplia os efeitos das mudanças climáticas provocadas pela atividade humana. O impacto mais severo está previsto para acontecer entre outubro e dezembro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) calcula que 25,8 milhões de crianças latino-americanas "enfrentam riscos crescentes" devido à seca ou chuvas excessivas associadas ao El Niño.
Os efeitos são cada vez mais visíveis e severos e "ameaçam empurrar" os menores para "situações de maior vulnerabilidade", além de aprofundar as desigualdades, disse Roberto Benes, diretor regional do Unicef para a América Latina e o Caribe, citado em um comunicado.
Na Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicarágua, alerta o Unicef, a seca afetará a produção agrícola, o que provocará insegurança alimentar e risco de desnutrição entre as crianças, que já enfrentam dificuldades de acesso a alimentos e água.
- Leia também: Calor intenso exige atenção com idosos: veja como adaptar a rotina
- Leia também: Novo ciclone extratropical provoca mudanças no clima por todo país
Também aumenta o risco de incêndios em áreas da Bolívia, Colômbia, Chile e Venezuela, enquanto na bacia amazônica as comunidades ribeirinhas podem ficar isoladas devido à redução dos níveis dos rios.
No Caribe, o El Niño poderia "agravar as crises prolongadas em Cuba e Haiti", destaca o Unicef.
Na costa do Pacífico do México e da América do Sul, o aumento das chuvas provocará maior risco de inundações e danos a escolas e infraestruturas de saúde, acrescenta.
Segundo Benes, a temporada de furacões também está sendo influenciada pelo fenômeno. Uma única "tempestade de grande magnitude pode causar destruição generalizada e alterar a vida" de centenas de milhares de menores, afirmou.
Ele pediu o reforço da preparação, a proteção dos serviços essenciais e a garantia de que as crianças recebam o apoio necessário.
O Unicef informou que solicitou 53,8 milhões de dólares (279 milhões de reais) para responder às emergências causadas pelo El Niño na América Latina, mas até 30 de junho arrecadou apenas metade do valor.
Saiba Mais
- Mundo Voo para Israel é desviado após um piloto esfaquear o outro no ar; o que se sabe
- Mundo Que países usam voto eletrônico além do Brasil?
- Mundo BBC News Brasil fará cobertura AO VIVO sobre debate e jornada eleitoral, apuração e resultados do primeiro turno das eleições 2026
- Mundo Crise de moradia na Espanha: reviravolta pode levar idosa de 87 anos de volta para casa após ser desalojada em Madri
- Mundo Após 41 anos preso, homem condenado à morte nos EUA é solto graças a um teste de DNA
- Mundo Espanha anuncia proibição de despejos após retirada de moradora de 87 anos de apartamento em Madri
- Mundo Senado espanhol vota contra ratificação de acordo de amizade com França
- Mundo EUA sanciona cúpula de cartel e autoridades do México
- Mundo 'Ganho duas vezes mais com games do que ganhava como professora'
- Mundo Tropas dos EUA deixam o Iraque após 20 anos: por que agora, o que mudou e o que vem a seguir?
- Mundo Tennessee pode ter 1ª execução de mulher em dois séculos