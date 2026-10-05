Trump comenta eleição no Brasil e elogia rapidez dos resultados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a rapidez dos resultados da eleição presidencial no Brasil. Em publicação na madrugada desta segunda-feira (5/10), o republicano comparou a velocidade de apuração entre os países e ainda criticou o processo eleitoral norte-americano.

"125 milhões de pessoas votaram hoje no primeiro turno da eleição presidencial do Brasil. Os resultados saíram logo após o encerramento da votação, no mesmo dia. Em Detroit, Filadélfia, Califórnia e inúmeras outras cidades e estados dos EUA, os resultados, com números muito menores, muitas vezes levam semanas para serem manipulados, quer dizer, calculados. A votação nos Estados Unidos é corrupta", escreveu Trump.

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Eleições no Brasil

Os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão disputar o 2º turno para a Presidência da República, em 25 de outubro. Flávio recebeu 56.104.268 votos, o equivalente a 47,03% dos votos válidos. Lula obteve 53.876.617 votos, o que corresponde a 45,16%. Além disso, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram registrados 2.300.781 votos brancos (1,84%) e 3.674.149 votos nulos (2,93%). O comentário de Trump sobre as eleições no Brasil ocorre em meio ao temor de interferência externa no pleito brasileiro, reforçado após decisões de representações diplomáticas que interromperam serviços ou emitiram alertas de segurança às vésperas da votação. Na semana passada, Trump evitou responder perguntas sobre possível apoio ao presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, e limitou-se a dizer que acompanha "de perto" as eleições no Brasil. No domingo (4/10), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nunes Marques, afirmou que as investigações realizadas pelas equipes de inteligência não identificaram, até o momento, risco concreto de interferência estrangeira nas eleições deste ano.