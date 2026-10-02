Trump evita falar de apoio a Flávio e reforça acompanhar pleito "de perto"

O presidente dos Estados Unidos evitou responder perguntas sobre possível apoio ao presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, nas eleições brasileiras previstas para domingo (4/10). Dita nesta sexta-feira (2/10), a fala do líder norte-americano limitou-se a dizer que acompanha "de perto" o pleito brasileiro.
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"Estamos acompanhando tudo isso e acompanhando essa eleição muito de perto", disse Trump, em resposta a um jornalista que perguntou sobre possível apoio do republicano ao primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro. A fala de Trump em relação ao pleito brasileiro ocorreu um dia após o líder da Casa Branca ressaltar como "muito importante" o processo de escolha do próximo mandato de presidente do Brasil.
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Possível interferência
Trump, nos dois dias em que comentou sobre eleição brasileira, não detalhou se está apoiando algum candidato, embora interlocutores do Planalto e membros da campanha do presidente e candidato à reeleição pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, sustentem a ideia de que o republicano agiria para interferir no pleito presidencial em apoio a Flávio Bolsonaro.
Essa tese de possível interferência ganhou novo capítulo ontem (1º), após o jornal britânico The Guardian publicar documentos que mostram recursos de um fundo dos EUA destinados a projetos contrários a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Esse fato foi considerado "grave" por pessoas ligadas à área internacional do Planalto. Horas após a divulgação dos indícios, Advocacia-Geral da União (AGU) pediu que a Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) investiguem um possível financiamento do governo de Donald Trump a iniciativas de extrema-direita no Brasil.
Calibragem após 1º turno
Reação de Lula
Possível ingerência de Trump nas eleições brasileiras tem sido comentado publicamente pelo candidato à reeleição Lula, que tem dito ter o respeito de Trump e que, se confirmada essa interferência no pleito, o líder da Casa Branca iria "perder".
“Esse país que eu tenho dito para o (Donald) Trump que, nas eleições daqui, se ele meter a mão, vai perder aqui as eleições. A gente não vai aceitar a ingerência de ninguém”, disse Lula, em um dos diversos discursos em que cita possível participação norte-americana no pleito brasileiro.
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Abelardo de la EspriellaAbelardo de la Espriella