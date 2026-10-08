Ataque russo a ônibus deixa mais de 30 mortos na Ucrânia

Esta foto, fornecida e divulgada pela Promotoria da Região de Donetsk em 8 de outubro de 2026, mostra um dos dois ônibus de passageiros atingidos por projéteis em Kramatorsk, perto da linha de frente no leste da Ucrânia - (crédito: HANDOUT / DONETSK REGION PROSECUTOR'S OFFICE / AFP)

Pelo menos 30 pessoas morreram nesta quinta-feira (8/10) em um ataque russo contra a cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, que atingiu dois ônibus. Outras 18 pessoas estão feridas.

A Procuradoria abriu uma investigação preliminar por “crime de guerra”. A polícia informou que o ataque russo atingiu dois ônibus e um edifício residencial em uma das ruas dessa importante cidade do leste ucraniano.

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A cidade foi brevemente ocupada por separatistas pró-Rússia em 2014 e posteriormente retomada pelas forças ucranianas.

Kramatorsk é um importante centro logístico para o Exército da Ucrânia na região de Donetsk, epicentro dos combates e em grande parte ocupada pela Rússia.

Com informações da AFP*