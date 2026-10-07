Mulher com câncer realiza sonho de se casar: o par era ela mesma

Amanda Barnes celebra casamento consigo mesma após diagnóstico de câncer de mama incurável. - (crédito: Arquivo pessoal)

Aos 49 anos, uma moradora de Devon, na Inglaterra, vestiu-se de branco para celebrar um casamento consigo mesma. A cerimônia, ocorrida em 16 de agosto, realizou um dos maiores sonhos de Amanda Barnes, que tem um câncer de mama incurável e decidiu se casar mesmo sem um noivo.

“Eu só queria realizar um dos meus sonhos mais antigos e importantes enquanto ainda podia”, comentou, de acordo com reportagem na revista People.

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Mãe de dois filhos, Amanda celebrou a união no hotel Islington Country-Housen. Ela usou um vestido de renda com decote ombro a ombro e busto em formato de coração. O dia, que incluiu momentos no spa e um jantar, foi descrito por ela como “absolutamente fantástico”.

“Eu consegui. Usei o vestido de noiva mais lindo e vivi algumas horas maravilhosas, repletas de amor”, declarou Amanda.

A jornada contra o câncer

A luta de Amanda começou em outubro de 2021, quando passou a sentir ondas de calor, inchaço na mama esquerda e descobriu dois nódulos sob o braço. Uma ultrassonografia em novembro daquele ano e outra em março de 2022 apresentaram resultados normais.

Uma biópsia realizada em junho de 2022 levou ao diagnóstico de câncer de mama em estágio 3. Barnes disse que a notícia foi um “choque enorme”.

“O fato de todos aqueles exames darem ‘normal’ me fazia sentir como se eu fosse hipocondríaca, como se estivesse imaginando todas aquelas coisas”, explicou.

Em outubro de 2022, um exame PET revelou que o câncer havia se espalhado para a coluna, atingindo o estágio 4. Na época, os médicos informaram que ela poderia não sobreviver além de março de 2023.

“Eu simplesmente não conseguia acreditar. Foi horrível receber uma data, e essa data ficou marcada na minha mente, mas aqui estou eu”, desabafou, agradecendo pelo tempo que teve “para se casar”.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.