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AVIAÇÃO

Avião sofre dano raro após raio: uma chance em milhões

Descarga elétrica atingiu o nariz da aeronave a mais de 5 mil metros de altitude; tripulação garantiu pouso seguro com todos os 110 a bordo

O avião da IndiGo sofreu danos no radome após ser atingido por raio e granizo durante voo - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
O avião da IndiGo sofreu danos no radome após ser atingido por raio e granizo durante voo - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Passageiros e tripulantes de um avião da IndiGo viveram momentos de tensão após a aeronave ser atingida por um raio na quarta-feira (7/10). O evento meteorológico ocorreu durante uma tempestade de granizo enfrentada no momento em que o voo operava a mais de 5 mil metros de altura.

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O voo seguia o trajeto de Patna para Lucknow, na Índia. Durante o deslocamento, a descarga elétrica repentina provocou um dano estrutural considerado raríssimo, classificado como um caso de "uma chance em milhões".

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Danos no nariz da aeronave

A força da descarga afetou diretamente a área dianteira do equipamento pertencente à companhia aérea indiana de baixo custo. O nariz da aeronave, chamado oficialmente de radome, ficou seriamente amassado por causa do impacto em pleno voo.

Mesmo com a deformação no radome, os pilotos mantiveram o comando do avião. A tripulação técnica conduziu os procedimentos necessários e garantiu a descida controlada no destino programado, o Aeroporto Chaudhary Charan Singh, em Lucknow.

Saiba Mais

Desembarque seguro

  • Cento e quatro passageiros saíram ilesos do incidente;

  • Seis tripulantes concluíram o trajeto sem qualquer ferimento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/10/2026 18:16 / atualizado em 08/10/2026 18:16
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