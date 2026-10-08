Avião sofre dano raro após raio: uma chance em milhões

O avião da IndiGo sofreu danos no radome após ser atingido por raio e granizo durante voo - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Passageiros e tripulantes de um avião da IndiGo viveram momentos de tensão após a aeronave ser atingida por um raio na quarta-feira (7/10). O evento meteorológico ocorreu durante uma tempestade de granizo enfrentada no momento em que o voo operava a mais de 5 mil metros de altura.

O voo seguia o trajeto de Patna para Lucknow, na Índia. Durante o deslocamento, a descarga elétrica repentina provocou um dano estrutural considerado raríssimo, classificado como um caso de "uma chance em milhões".

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IndiGo flight 6E 925 from Patna to Lucknow was struck by lightning at an altitude of 17,000 feet. The Indigo flight had taken off from Patna to Lucknow when suddenly lightning struck the flight, completely destroying the front portion of the flight. After the accident, the plane was safely landed at Chaudhary Charan Singh Airport in Lucknow. — Wallah Habebe (@Wallahhabebe) October 8, 2026

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Danos no nariz da aeronave

A força da descarga afetou diretamente a área dianteira do equipamento pertencente à companhia aérea indiana de baixo custo. O nariz da aeronave, chamado oficialmente de radome, ficou seriamente amassado por causa do impacto em pleno voo.

Mesmo com a deformação no radome, os pilotos mantiveram o comando do avião. A tripulação técnica conduziu os procedimentos necessários e garantiu a descida controlada no destino programado, o Aeroporto Chaudhary Charan Singh, em Lucknow.

Desembarque seguro

Cento e quatro passageiros saíram ilesos do incidente;

Seis tripulantes concluíram o trajeto sem qualquer ferimento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.