Preso há 50 anos no corredor da morte tem execução suspensa na Flórida

William Thompson, cuja pena de morte foi revogada, e Sally Ivester, a vítima de assassinato em North Miami Beach - (crédito: Reprodução/Florida State)

O governador da Flórida, Ron DeSantis, revogou a ordem de execução de William Leehompson na quinta-feira (8/10). A determinação ocorreu cinco dias antes da data estipulada para o cumprimento da pena capital. O sentenciado tem 74 anos e figura entre os detentos que permaneceram mais tempo no corredor da morte no estado da Flórida e em Miami-Dade.

DeSantis havia assinado a ordem em 11 de setembro. Em documento enviado ao diretor da Penitenciária Estadual da Flórida, Randall Polk, o governador omitiu o motivo do cancelamento da pena. O jornal NY Post teve acesso à correspondência oficial enviada à instituição penal. Relatos apontam que William sofre de demência, 50 anos depois da condenação por assassinato com tortura.

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O crime em North Miami Beach

Em 30 de março de 1976, William e Rocco James Surace sequestraram, torturaram, agrediram e assassinaram Sally Ivester, de 23 anos. O ato violento aconteceu em um hotel situado em North Miami Beach, na Flórida. Os dois agiram após a jovem fornecer uma quantia de resgate avaliada por eles como inadequada.

Policiais da época classificaram o episódio criminoso como o "assassinato mais cruel" de Miami-Dade. Rocco James Surace evitou a pena capital porque William assumiu toda a culpa pelo assassinato da vítima. Posteriormente, Rocco morreu no sistema prisional em 14 de novembro de 1993.

Disputa judicial e cronologia

William entrou no corredor da morte pela primeira vez em 1976. A punição acabou anulada e restabelecida em ocasiões distintas. Ele evitou a execução duas vezes durante a década de 1980 e enfrentou décadas de contestações judiciais:

1976: William Thompson confessou o crime e recebeu a primeira sentença de morte.

1977: a Suprema Corte da Flórida anulou essa sentença e permitiu a retirada da confissão para novo julgamento.

1978: Thompson confessou formalmente os crimes de novo e recebeu sua segunda sentença de morte.

1987: a sentença de morte foi anulada mais uma vez após recursos e adiamentos.

1989: um terceiro júri restabeleceu a pena capital, reconduzindo o réu ao corredor da morte pela terceira e definitiva vez.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.