Homem é condenado após sequestrar flamingo e levá-lo para quarto de hotel

O canadense Mitchell Fairbarn, de 33 anos, foi condenado por crueldade animal após sequestrar um flamingo vivo, apelidado de Peachy, e levá-lo para o quarto de hotel em que estava hospedado, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Em depoimento nesta segunda-feira (19/10), o homem afirmou que havia ingerido cerca de 40 cervejas antes do episódio.
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O crime ocorreu em março. Câmeras de segurança mostraram que, por volta das 5h, Mitchell estava bebendo quando resolveu invadir o habitat do animal no hotel, agredir as aves e levar um dos flamingos para o quarto. Durante o episódio, a ave ficou com ele por cerca de 15 minutos, incluindo quatro dentro do dormitório.
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Os seguranças do hotel perceberam a movimentação e acionaram a polícia. Mitchell explicou às autoridades que invadiu o habitat após ver um dos flamingos em apuros. O canadense afirmou que tentou colocar a asa da ave de volta no lugar, mas acabou provocando ferimentos.
Segundo a emissora KLAS-TV, Mitchell disse acreditar que "encaixar" a asa de volta no lugar era uma prática comum entre aves, como os patos. No quarto para onde levou o flamingo, a polícia encontrou uma pena ensanguentada.
Durante uma audiência de custódia, a juíza Suzan Baucum, do Tribunal de Justiça de Las Vegas, fixou a fiança em US$ 12 mil, cerca de R$ 60 mil. O canadense pagou o valor para responder ao processo em liberdade, mas teve o passaporte confiscado. A Justiça também determinou que ele não mantivesse animais sob sua posse.
O que diz a defesa
O advogado de defesa não tentou negar o episódio, mas argumentou que o caso foi resultado de “estupidez extrema e decisões ruins”, e não de maldade intencional ou crueldade deliberada. Em depoimento no tribunal, Mitchell admitiu que, sob efeito do álcool, achou que invadir o habitat e levar um flamingo pelo elevador seria uma brincadeira inofensiva. “Achei que seria algo sobre o qual poderíamos fazer piada pelo resto de nossas vidas”, declarou.
A acusação, no entanto, apresentou imagens de segurança que, segundo os promotores, mostravam que Peachy estava saudável antes de ser retirada do habitat. Os ferimentos e o sangramento nas asas teriam sido provocados durante a captura.
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Hotel se manifestou
A Caesars Entertainment, empresa responsável pelo hotel Flamingo Las Vegas Hotel and Casino, declara em seu site que o habitat abriga um grupo de flamingos chilenos, além de diferentes espécies de aves aquáticas exóticas e pelicanos-pardos.
Um porta-voz da empresa afirmou ao KLAS que o hotel estava ciente do incidente e classificou o episódio como profundamente perturbador. A companhia também destacou que a segurança e o bem-estar das aves são prioridades e informou que Peachy estava sob os cuidados de veterinários e da equipe responsável pelos animais.
A empresa agradeceu à polícia de Las Vegas e às equipes de segurança e cuidados com os animais pela rápida resposta ao caso. Também manifestou esperança de que as aves se recuperassem completamente.
Agora, após ser considerado culpado, Mitchell aguarda a audiência de sentença, prevista para 1º de dezembro, para saber quanto tempo poderá passar na prisão. A pena. pode ser de até quatro anos de prisão pelo crime grave e mais seis meses pela contravenção — infração penal considerada mais leve e de menor potencial ofensivo em comparação ao crime. Somadas, as penas máximas podem chegar a quatro anos e seis meses.
Enquanto aguarda a decisão judicial, Mitchell permanece em prisão domiciliar nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas sobre o caso, ele também foi impedido de retornar ao Canadá durante o andamento do processo e perdeu o funeral do pai.
*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca
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