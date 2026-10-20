InícioMundo
TELEJORNALISMO

Jornalista famosa anuncia despedida histórica da CNN após 43 anos

A renomada jornalista prepara novos projetos em meio a mudanças na emissora; descubra os detalhes dessa trajetória marcante na TV mundial

A jornalista Christiane Amanpour encerra uma trajetória de 43 anos na CNN, marcada por coberturas históricas e um legado inconfundível - (crédito: Wikimedia Commons)
A jornalista Christiane Amanpour encerra uma trajetória de 43 anos na CNN, marcada por coberturas históricas e um legado inconfundível - (crédito: Wikimedia Commons)

Christiane Amanpour, 68 anos, anunciou na segunda-feira (19/10) que deixará a CNN em junho do próximo ano. Considerada um dos principais nomes da emissora, a jornalista encerrará uma trajetória de 43 anos na empresa.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

"Após muitos meses de reflexão e algumas noites sem dormir, decidi me separar da CNN, minha parceira ao longo de 43 anos fantásticos", disse a profissional em comunicado oficial.

Leia mais

  • Daniela Lima deixa a GloboNews após dois anos na emissora

  • Rede Globo anuncia saída de William Bonner do Jornal Nacional

  • William Bonner explica saída do 'Jornal Nacional': 'Conta não estava fechando'

A comunicadora afirmou que terá novos projetos no futuro. Ela destacou que continuará torcendo pela CNN, especialmente para que o canal mantenha a integridade e o compromisso com o jornalismo independente.

Trajetória e coberturas históricas

A trajetória de Amanpour na emissora começou em 1983, exercendo a função de assistente na área internacional. Com o passar do tempo, atuou como âncora e se consolidou como o principal rosto da empresa.

Durante a carreira, a jornalista também realizou coberturas em zonas de conflito. O trabalho de campo incluiu reportagens nos seguintes eventos:

  • Guerra do Golfo;

  • Guerra da Bósnia;

  • Guerra da Ucrânia;

  • guerra civil em Ruanda.

Mudança de controle da emissora

O comunicado de despedida ocorre menos de um mês após a conclusão da compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance. A transação envolveu US$ 110 bilhões (R$ 564,3 bilhões) e incluiu a CNN na operação.

Saiba Mais

David Ellison, que ocupava o cargo de CEO da Paramount, passou a comandar a companhia, agora chamada Skydance Corporation. Ellison, que já foi considerado um progressista moderado, se tornou um forte apoiador de Donald Trump.

A emissora se manifestou oficialmente sobre a saída por meio de nota. "Em nome de toda a equipe de liderança da CNN, quero agradecer a Christiane por 43 anos extraordinários de jornalismo notável, lealdade e amizade", escreveu Mark Thompson, presidente da CNN, em comunicado interno divulgado à imprensa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 20/10/2026 10:03 / atualizado em 20/10/2026 10:04
x