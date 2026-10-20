Jornalista famosa anuncia despedida histórica da CNN após 43 anos

Christiane Amanpour, 68 anos, anunciou na segunda-feira (19/10) que deixará a CNN em junho do próximo ano. Considerada um dos principais nomes da emissora, a jornalista encerrará uma trajetória de 43 anos na empresa.
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"Após muitos meses de reflexão e algumas noites sem dormir, decidi me separar da CNN, minha parceira ao longo de 43 anos fantásticos", disse a profissional em comunicado oficial.
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A comunicadora afirmou que terá novos projetos no futuro. Ela destacou que continuará torcendo pela CNN, especialmente para que o canal mantenha a integridade e o compromisso com o jornalismo independente.
Trajetória e coberturas históricas
A trajetória de Amanpour na emissora começou em 1983, exercendo a função de assistente na área internacional. Com o passar do tempo, atuou como âncora e se consolidou como o principal rosto da empresa.
Durante a carreira, a jornalista também realizou coberturas em zonas de conflito. O trabalho de campo incluiu reportagens nos seguintes eventos:
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Guerra do Golfo;
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Guerra da Bósnia;
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Guerra da Ucrânia;
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guerra civil em Ruanda.
Mudança de controle da emissora
O comunicado de despedida ocorre menos de um mês após a conclusão da compra da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance. A transação envolveu US$ 110 bilhões (R$ 564,3 bilhões) e incluiu a CNN na operação.
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David Ellison, que ocupava o cargo de CEO da Paramount, passou a comandar a companhia, agora chamada Skydance Corporation. Ellison, que já foi considerado um progressista moderado, se tornou um forte apoiador de Donald Trump.
A emissora se manifestou oficialmente sobre a saída por meio de nota. "Em nome de toda a equipe de liderança da CNN, quero agradecer a Christiane por 43 anos extraordinários de jornalismo notável, lealdade e amizade", escreveu Mark Thompson, presidente da CNN, em comunicado interno divulgado à imprensa.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.