Suplemento viral de bem-estar leva mulher à UTI no Reino Unido

A britânica Lois Kinder, de 44 anos, teve falência hepática, paradas cardíacas e danos cerebrais após ingerir diariamente um suplemento de bem-estar comprado pela internet. Antes do uso contínuo da substância, encontrada por meio do TikTok, ela mantinha uma rotina saudável.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A paciente consumiu durante um ano, sempre depois do café da manhã, uma goma de ashwagandha. A erva asiática é divulgada nas redes sociais para relaxamento e alívio de sintomas da perimenopausa, sendo comercializada por 5 libras, o equivalente a cerca de R$ 33.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Saiba Mais
- Mundo Sites em vários países são desativados após IA detectar falhas graves de segurança na linguagem PHP
- Mundo Papa Leão XIV não precisará de novos tratamentos após retirada de tumor
- Mundo 'Tenho uma doença que as pessoas têm muita vergonha de falar'
- Mundo Como Fernanda Bolsonaro ganhou destaque na campanha de Flávio para tentar atrair voto feminino
- Mundo Monstro ou montagem? O caso da criatura que assombra o México
- Mundo Após 10 anos, homem com máscara de idoso volta a realizar assaltos
No Brasil, o comércio de suplementos com ashwagandha é proibido. As normas nacionais permitem o consumo apenas de versões manipuladas, preparadas sob prescrição de médico ou nutricionista especializado em fitoterapia.
Sintomas e falência hepática
Os problemas começaram no início de julho, quando Lois apresentou vômitos, além de pele e olhos amarelados. Ao procurar um clínico geral acreditando estar com virose, o médico solicitou exames de sangue e tomografia do fígado.
Em 13 de julho, a filha Imogen, de 19 anos, encontrou a mãe desacordada no sofá de casa. Lois não havia acordado o filho caçula, Jacob, de 15 anos, para ir à escola. Levada com urgência ao hospital, ela recebeu o diagnóstico de insuficiência hepática aguda.
A equipe médica colocou Lois em coma induzido. Três dias depois, ela seguiu transferida para a Unidade de Terapia Intensiva Hepática do Hospital Queen Elizabeth, em Birmingham, unidade especializada em transplantes de emergência no Reino Unido.
Cirurgia e danos cerebrais
Lois passou por um transplante de fígado em 22 de julho. Durante a operação, ela sofreu três paradas cardíacas provocadas por um coágulo que bloqueou a artéria responsável por irrigar o pulmão. A falta de oxigenação gerou lesões no cérebro.
Os médicos indicaram que o fitoterápico provavelmente causou o quadro hepático. O marido, Oliver Kinder, relatou que os profissionais questionaram o uso de produtos com ashwagandha logo após a conferência dos primeiros exames.
Lois permanece internada na unidade de terapia intensiva, acordada, realizando reabilitação neurológica diária. A equipe de saúde ainda não sabe se ela conseguirá voltar a andar ou se recuperará totalmente a mobilidade.
Para ajudar nos custos do tratamento e na reestruturação da moradia da família, amigos organizaram uma campanha na plataforma "GoFundMe". Os médicos responsáveis pelo caso pretendem publicar um artigo científico detalhando a condição da paciente.