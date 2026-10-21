Monstro ou montagem? O caso da criatura que assombra o México

A imagem de uma criatura descrita como bizarra e misteriosa tem circulado nas redes sociais. Segundo os testemunhas, o animal teria matado galinhas, galos e coelhos em uma fazenda na Cidade Juárez, no México. Tudo isso teria sido registrado por câmeras de segurança.

Além das "imagens" capturadas pelas câmeras, a criatura, que parece uma iguana, já acumula diversos relatos e matérias em veículos de comunicação. Apesar da repercussão, as autoridades locais não confirmaram os relatos.

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O diretor da Defesa Civil de Juárez, Sergio Rodríguez, disse ao Telediario Juárez que o departamento não recebeu nenhuma ocorrência fora do normal. Mesmo sem confirmação oficial, as imagens continuaram circulando nas redes.

Investigação de ufólogo

O caso ganhou visibilidade após o jornalista e ufólogo Jaime Maussan ir até o local para investigar o suposto aparecimento da criatura. “Estamos conduzindo uma investigação que certamente estará disponível em detalhes dentro de alguns meses e que impactará todo o país e talvez o mundo inteiro, porque ninguém consegue imaginar o que aconteceu aqui. Por ora, prefiro manter essas informações confidenciais para evitar distorções na investigação”, explicou Maussan ao NetNoticias.

O investigador de fenômenos paranormais afirmou que o ser parece ser ágil, inteligente e diferente de qualquer espécie conhecida. “É um predador. Não estou dizendo que seja extraterrestre, mas é algo assustador”, declarou.

“Estou completamente chocado com a existência dessa criatura no Vale Juárez, que está comendo galinhas, pombos, galos de briga e coelhos. Queríamos chamar a atenção para isso porque um grande número de pessoas que vivem na região abandonaram suas casas com medo dessa criatura, que identifico como semelhante à famosa ‘Criatura de Metepec’”, comentou o jornalista.

Durante a visita, Maussan coletou depoimentos de moradores, incluindo relatos de pessoas que teriam deixado suas casas por medo do suposto animal. O ufólogo também afirmou que pretende instalar câmeras na região para tentar registrar novamente a movimentação da criatura.

Até o momento, porém, ele não apresentou evidências científicas que comprovem a existência do animal ou confirmem os ataques relatados.

A qualidade das imagens também levantou dúvidas entre os internautas. Um dos usuários questionou por que registros de supostos fenômenos inexplicáveis continuam apresentando baixa resolução, mesmo com a popularização de celulares com câmeras de alta qualidade. “Por que, se hoje todos nós temos celulares que gravam em 4K e possuem várias câmeras, fotos de OVNIs, fantasmas e fenômenos inexplicáveis continuam parecendo tiradas nos anos 80?”, questionou. "Isso é uma iguana, ou um gato egípcio photoshopado”, comentou outro usuário.

Análise das imagens

Para verificar a origem das imagens, o Correio submeteu o material a ferramentas de detecção de conteúdo gerado ou editado por inteligência artificial (IA). Segundo o resultado obtido na ferramenta utilizada, o conteúdo tem indicios de alteração com ferramentas de IA da OpenAI.

A imagem foi submetida ao SynthID. (foto: SCREENSHOT/SynthID)

Vale ressaltar que detectores de IA não comprovam, isoladamente, que uma imagem foi criada artificialmente, nem permitem concluir que o animal retratado existe ou não. Até o momento, não há confirmação das autoridades sobre os supostos ataques, e a investigação divulgada por Maussan ainda não apresentou evidências concretas que comprovem a existência da criatura.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca

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