Papa Leão XIV não precisará de novos tratamentos após retirada de tumor

Papa Leão XIV em sua primeira audiência geral no Vaticano após cirurgia, agradecendo o apoio dos fiéis - (crédito: Reprodução/Vatican News)

O papa Leão XIV, 71 anos, não precisará de tratamento adicional após a retirada de um tumor no pulmão. Os exames confirmaram que a lesão era um adenocarcinoma pulmonar, tipo de câncer, mas a doença estava localizada e não se espalhou, informou o Vaticano nesta quarta-feira (21/10).

“Uma avaliação oncológica posterior confirmou que não é necessária nenhuma terapia adicional”, afirmaram o médico pessoal do pontífice, Luigi Carbone, e o cirurgião Stefano Margaritora, em comunicado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Leão XIV passou por uma cirurgia em 13 de outubro, no Hospital Gemelli, em Roma. Os médicos divulgaram nesta quarta (21) os resultados definitivos dos exames histológicos e das análises de biologia molecular realizados no material retirado durante o procedimento.

Mais cedo nesta quarta, o pontífice participou da primeira audiência geral semanal no Vaticano desde a cirurgia e agradeceu aos fiéis pelas orações. "Obrigado pelo apoio e pelas suas orações. Obrigado a Deus pela sua generosidade. Vamos renovar toda a nossa confiança na bondade e na misericórdia de Deus", disse.