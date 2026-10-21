Papa Leão XIV não precisará de novos tratamentos após retirada de tumor

O papa Leão XIV, 71 anos, não precisará de tratamento adicional após a retirada de um tumor no pulmão. Os exames confirmaram que a lesão era um adenocarcinoma pulmonar, tipo de câncer, mas a doença estava localizada e não se espalhou, informou o Vaticano nesta quarta-feira (21/10).
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“Uma avaliação oncológica posterior confirmou que não é necessária nenhuma terapia adicional”, afirmaram o médico pessoal do pontífice, Luigi Carbone, e o cirurgião Stefano Margaritora, em comunicado.
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Leão XIV passou por uma cirurgia em 13 de outubro, no Hospital Gemelli, em Roma. Os médicos divulgaram nesta quarta (21) os resultados definitivos dos exames histológicos e das análises de biologia molecular realizados no material retirado durante o procedimento.
Mais cedo nesta quarta, o pontífice participou da primeira audiência geral semanal no Vaticano desde a cirurgia e agradeceu aos fiéis pelas orações. "Obrigado pelo apoio e pelas suas orações. Obrigado a Deus pela sua generosidade. Vamos renovar toda a nossa confiança na bondade e na misericórdia de Deus", disse.