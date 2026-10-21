Após 10 anos, homem com máscara de idoso volta a realizar assaltos

Uma máscara com aparência de idoso voltou a aparecer em uma investigação de assaltos a bancos nos Estados Unidos. O suspeito é David Sartin Jr., de 40 anos, condenado por crimes semelhantes no Texas em 2018. Agora, ele é acusado de roubar duas agências na Flórida enquanto cumpria liberdade condicional.

A investigação mais recente reuniu imagens de segurança, objetos encontrados em imóveis ligados ao suspeito e indícios de que ele tentou alterar a aparência do carro utilizado nos crimes. Em um depósito, os agentes encontraram outra máscara protética, óculos escuros de armação e luvas manchadas de tinta preta.

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Os dois roubos ocorreram em um intervalo de três semanas. Em 24 de agosto, o alvo foi uma agência em Largo. De acordo com a Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Central da Flórida, o suspeito deixou o carro estacionado, usou uma bicicleta para chegar ao banco e exigiu dinheiro de um funcionário.

Ele levou US$ 2,9 mil, cerca de R$ 14,5 mil, e deixou um recado que chamou a atenção dos investigadores: “Até a próxima”. A frase acabou ganhando um significado particular quando uma segunda agência foi assaltada.

Em 15 de setembro, outra instituição financeira, em St. Petersburg, foi alvo de um homem disfarçado de idoso. Dessa vez, foram levados US$ 2.554, aproximadamente R$ 12,8 mil.

Carro, bicicleta e disfarce

Segundo os promotores, imagens de câmeras de segurança ajudaram a reconstituir os deslocamentos relacionados ao segundo assalto. Um veículo teria saído da casa de Sartin antes do crime e retornado pouco depois. Os investigadores também relataram ter visto um homem com características semelhantes às dele retirando uma bicicleta do carro.

No dia seguinte, Sartin teria sido observado pintando com tinta spray preta o teto branco do veículo. O automóvel já havia sido utilizado nos assaltos cometidos no Texas em 2016, segundo a investigação.Uma busca na residência do suspeito revelou uma bicicleta, um terno azul e uma bolsa preta, itens compatíveis com os descritos no primeiro roubo. Em outro endereço, os investigadores encontraram uma máscara protética com pelos faciais grisalhos, óculos de armação escura e luvas de trabalho com manchas de tinta preta.

Também foram apreendidas uma arma de fogo falsa e roupas semelhantes às que aparecem nas gravações de segurança. A Procuradoria informou ainda que um diário encontrado no depósito continha registros do interesse de Sartin por assaltos a bancos.

Condenações anteriores

O histórico criminal do suspeito começou antes dos roubos que o tornaram conhecido por usar uma máscara de idoso. Em 2008, ele foi condenado pela Justiça federal por tentativa de assalto a banco. Na ocasião, tentou invadir uma agência com um cúmplice, usando máscaras de Halloween e outros disfarces.

Em 2016, Sartin voltou a atacar bancos, dessa vez no Texas e com uma máscara realista que simulava o rosto de um homem mais velho. A série de crimes resultou em uma condenação, em 2018, a pouco mais de dez anos de prisão federal.

A nova investigação na Flórida aponta para a repetição de uma estratégia já utilizada pelo suspeito: esconder a identidade com um disfarce e recorrer a meios de fuga que, posteriormente, ajudaram os investigadores a reunir provas contra ele.