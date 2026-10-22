De estrela a símbolo da crise: o novo peso de Depay no Corinthians

Memphis Depay chegou ao Corinthians em 2024 com status de estrela internacional. A contratação colocou o clube em evidência, reforçou sua projeção comercial e criou a expectativa de que o atacante faria diferença também nos momentos mais difíceis.

No entanto, em 2026, a imagem do holandês mudou de dimensão. Com o Timão ameaçado pelo rebaixamento, seu nome deixou de representar apenas a ambição esportiva e passou a concentrar parte das cobranças sobre o desempenho da equipe.

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A renovação que mudou o debate no Corinthians

A mudança tem relação direta com o momento vivido pelo clube. O Timão acumula três meses de direitos de imagem atrasados para o elenco, enquanto a saída de Marcelo Paz expôs o racha na direção. Nesse cenário, Memphis e Rodrigo Garro entraram na mira das organizadas, que passaram a cobrar mais rendimento dos principais nomes do grupo. O holandês, antes tratado como um reforço capaz de elevar o nível do time, agora precisa conviver com a expectativa de corresponder em campo enquanto o ambiente ao redor se deteriora.

A permanência de Memphis também alimentou a discussão sobre o custo de manter o atacante. Logo depois de uma negociação conturbada, o Corinthians confirmou em agosto a renovação do contrato até julho de 2028. O novo acordo veio após o jogador aceitar reduzir valores e abrir mão de benefícios previstos anteriormente. Ainda assim, o custo total estimado do vínculo de dois anos foi divulgado em cerca de R$ 135 milhões, incluindo compromissos financeiros e valores relacionados ao contrato anterior.

Ainda que o atleta não seja responsável pela crise financeira do Corinthians, seu contrato virou referência em um debate sobre prioridades, retorno e capacidade. Com o Corinthians atualmente em 16º na tabela, a partida contra o Vasco, neste sábado (23), no Rio de Janeiro, o time precisa interromper a sequência negativa e somar pontos para se afastar do Z4.