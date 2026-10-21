Atlético-MG perde para o City Torque, mas vai à final contra o Boca

Atlético-MG passou longe de atuação brilhante, mas está na final da Copa Sul-Americana - (crédito: Divulgação/Conmebol)

O Atlético-MG está na final da Copa Sul-Americana pela segunda vez seguida. Na noite desta quarta-feira (21/10), foi até o Estádio Centenário, de Montevidéu, mas perdeu por 2 x 0. Entretanto, graças à vitória por 3 x 0 na ida, avançou para a decisão pelo troféu contra o Boca Juniors.

O Galo, que terminou com 10 jogadores (Alan Franco expulso aos 30 da etapa final), levou dois gols no finzinho, aos 43 e 48 minutos, dos zagueiros Kevin Silva e Kagelmacher.

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Com isso, o Galo enfrentará, no dia 21 de novembro, em Barranquilla, em jogo único, o Boca Juniors. O time argentino chegou à decisão ao eliminar o Vasco, venceu o Cruz-Maltino, no Rio, por 3 x 1 (na ida, na Bombonera, Vasco 1 x 0).

Esta será a segunda vez que o Atlético vai à final da Sula. Em 2025, o time perdeu o título para o Lanús, após empate em 0 x 0 e caindo nos pênaltis (5 x 4). O campeão da Sul-Americana garante vaga na Libertadores 2027 e também disputará a Recopa Sul-Americana com o campeão da Libertadores 2026.

A etapa foi disputada sob chuva fortíssima e uma presença até surpreendente de público. Afinal, City Torque tem torcida ínfima no Uruguai e, como tinha de vencer por três gols para levar a decisão para os pênaltis, a imprensa uruguaia imaginava público inferior a mil pessoas num estádio com capacidade para 60 mil.

Precisando vencer e bem, o City Torque foi quem buscou mais o ataque, deixando de lado o esquema com três zagueiros e colocando dois homens de frente, com o Galo bem recuado, no esquema no qual Alan Franco, pela lateral direita, era muito mais um zagueiro e Castaño como um volante bem recuado, arriscando contra-ataques.

Assim, não foi surpresa as duas primeiras grandes chances ser do time uruguaio. Aos 11, após cruzamento da direita, Obregón, livre, chutou de primeira no ângulo, entre a trave direita e o travessão de Delfim. Mas o goleiro fez defesa excepcional. Aos 12, foi a vez de Obregón chutar de fora da área para novamente Delfim voar e salvar.

Em lances rápidos, o Galo chegava. Na melhor, com Vitão. Após chuveirinho pela esquerda. Na pequena área, o zagueiro cabeceou fraco e facilitou a defesa de Torgnascioli.

Aos 36, o goleiro Delfim deu uma cochilada. Numa bola de fácil defesa, ele tentou sair com os pés, deixou escapar e teve de voar para evitar que Salomón Rodríguez marcasse, abafando a jogada. Assim, o jogo foi para o intervalo sem gol. A resposta do Galo veio aos seis minutos, um chute da marca do pênalti no travessão.

Uma nova escorregada de Delfim aos três minutos quase resultou em gol dos uruguaios. Ele, ao tentar dar um chutão para a frente, escorregou por causa do gramado molhado e a bola ficou na intermediária de saídas para Obregón. Este tentou por cobertura e a bola estava entrando, mas Lyanco salvou.

O jogo foi passando, o Galo perigava quando contra-atacava, mas não finalizava. Aos 30, problemas. Alan Franco, que já tinha amarelo, fez nova falta violenta e foi expulso. Não só deixava o Galo com 10, como será desfalque importante para a final com o Boca.

Nos minutos finais, com três zagueiros e três volantes, o Galo seguiu ainda mais fechado, sustentando o empate. Mas, aos 43, numa confusão na área, que começou pela esquerda, a bola sobrou para Da Silva, que, na linha de fundo, deu uma bicicleta meio sem jeito e o zagueiro Kevin Silva desviava para o gol. City Torque 1 a 0. Nos acréscimos, aos 48, baita falha de posicionamento de Montes. Sobrou escanteio pela direita e Kagelmacher, na marca do pênalti, marcou de cabeça, 2 a 0. Os três minutos finais dos acréscimos foram dramáticos. Mas o Galo garantiu passagem para mais uma final de Sul-Americana.

MONTEVIDEO CITY TORQUE 2×0 ATLÉTICO-MG

Copa Sul-Americana Semifinal (volta)

Data: 21/10/2026

Local: Centenário, em Montevidéu (URU)

Gols: Kevin Silva, 43’/2ºT (1-0); Montes, 48’/2ºT (2-0)



MONTEVIDEO CITY TORQUE: Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kagelmacher, Kevin Silva e Silvera (Busquets, 25’/2ºT); Pizzichillo (Luka, 25’/2ºT), Pablo Siles (Da Silva, 14’/2ºT), Montes e Obregón; Salomón Rodríguez (Quintana, 37’/2ºT) e Diogo Gúzman (Cáceres, 37’/2ºT). Técnico: Marcelo Méndez.



ATLÉTICO: Delfim; Alan Franco, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Castaño (Natanael, 19’/2ºT), Maycon e Victor Hugo (Vitor Hugo, 19’/2ºT); Bernard (Alexsander, 33’/2ºT), Cuello (Igor Gomes, 37’/2ºT) e Reinier (Cissé, 19’/2ºT). Técnico: Eduardo Domínguez.



Árbitro: Cristián Garay (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Cartões amarelos: Siles (MCT); Vitão. Alan Franco, Natanael (ATL)

Cartões vermelhos: Alan Franco (ATL, 30’/2ºT)