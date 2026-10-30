Papa Leão XIV envia voto por correio para eleição nos Estados Unidos

O Papa Leão XIV enviou voto pelo correio para as eleições de meio de mandato dos EUA - (crédito: Tiziana FABI/AFP)

O Papa Leão XIV enviou cédula eleitoral pelo correio para Chicago com o objetivo de participar das eleições de meio de mandato, conhecidas como "midterm elections", nos Estados Unidos. A votação está prevista para terça-feira (3/11). A confirmação oficial partiu da Sala de Imprensa da Santa Sé, após a veiculação do tema por veículos de comunicação locais.

Nascido em Chicago, o Pontífice exerceu o direito de voto como cidadão dos Estados Unidos sempre que teve a possibilidade. A nota divulgada reforça que o envio do documento ocorreu em consonância com essa prática consolidada de participação cívica do Santo Padre.

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O comunicado da Sala de Imprensa informou também que, durante os anos em que residiu no Peru, o Papa manteve o mesmo procedimento e exerceu o voto sempre que houve oportunidade. Com essa postura, o Santo Padre manifesta sua convicção a respeito do direito e do dever dos cidadãos de participar dos processos democráticos.

Voto de cidadãos no exterior

A legislação do estado de Illinois estabelece que qualquer pessoa pode votar pelo correio, caso deseje esse formato. O procedimento segue uma lei denominada UOCAVA (Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act), dispositivo legal que autoriza o voto de cidadãos norte-americanos residentes no exterior.

Funcionamento das eleições de meio de mandato

As eleições de meio de mandato são eleições gerais realizadas nos Estados Unidos a cada quatro anos. O processo ocorre rigorosamente dois anos após as disputas presidenciais, posicionando-se na metade do mandato presidencial, que tem duração de quatro anos.

As votações não se destinam à escolha do presidente. O objetivo principal do pleito consiste em determinar qual partido terá o controle do Congresso dos Estados Unidos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.