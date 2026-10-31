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Trump compartilha montagem que mostra a Groenlândia como base militar dos EUA

Imagem traz a inscrição "Welcome to Greenland", que significa "bem-vindo à Groenlândia" sobreposta ao mapa do território autônomo dinamarquês no Ártico

Publicação retoma simbolicamente o interesse demonstrado por Trump em relação à Groenlândia, ilha estrategicamente situada e rica em recursos minerais, cuja soberania pertence à Dinamarca - (crédito: Saul Loeb/AFP)
Publicação retoma simbolicamente o interesse demonstrado por Trump em relação à Groenlândia, ilha estrategicamente situada e rica em recursos minerais, cuja soberania pertence à Dinamarca - (crédito: Saul Loeb/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado, 31, na Truth Social uma imagem manipulada que retrata o território da Groenlândia transformado em uma gigante pista de pouso militar com aviões de guerra e uma bandeira norte-americana fincada.

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A imagem traz a inscrição "Welcome to Greenland", que significa "bem-vindo à Groenlândia" sobreposta ao mapa do território autônomo dinamarquês no Ártico.

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A publicação retoma simbolicamente o interesse demonstrado por Trump em relação à Groenlândia, ilha estrategicamente situada e rica em recursos minerais, cuja soberania pertence à Dinamarca.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 31/10/2026 17:53
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