Trump compartilha montagem que mostra a Groenlândia como base militar dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado, 31, na Truth Social uma imagem manipulada que retrata o território da Groenlândia transformado em uma gigante pista de pouso militar com aviões de guerra e uma bandeira norte-americana fincada.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A imagem traz a inscrição "Welcome to Greenland", que significa "bem-vindo à Groenlândia" sobreposta ao mapa do território autônomo dinamarquês no Ártico.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
Trump intensifica ofensiva diplomática pela Groenlândia com imagens de IA
-
-
Trump diz que uso de força militar não está descartado para tomar posse da Groenlândia
A publicação retoma simbolicamente o interesse demonstrado por Trump em relação à Groenlândia, ilha estrategicamente situada e rica em recursos minerais, cuja soberania pertence à Dinamarca.