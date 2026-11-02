Trump diz que gostaria de disputar terceiro mandato nos EUA

Trump sobre as eleições: "A prorrogação dada foi muito estranha" - (crédito: Kent Nishimura/AFP )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que gostaria de disputar novamente a Presidência em 2028, embora reconheça que a Constituição norte-americana impede a candidatura a um terceiro mandato. A declaração se deu durante entrevista à jornalista Miranda Devine, do New York Post, no podcast Pod Force One, na sexta-feira (30/10).

“Eu adoraria concorrer novamente se tivesse a oportunidade, mas a redação da Constituição é muito precisa”, disse Trump. O republicano também afirmou que uma pesquisa recente apontava sua vantagem expressiva sobre possíveis adversários, sem identificar o levantamento.

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“Eu adoraria concorrer. Houve uma pesquisa outro dia em que eu venci todos os outros candidatos possíveis por uma margem enorme. Adoraria disputar novamente, mas tudo bem, sabe? Ainda temos mais de dois anos pela frente. É muito tempo. Dá para fazer muita coisa nesse período”, acrescentou.

A fala ocorre a pouco mais de dois anos do fim do atual governo e em meio à mobilização de Trump para as eleições de meio de mandato, previstas para esta terça-feira (3/11). Na entrevista, o presidente afirmou que no momento está concentrado em apoiar candidatos republicanos e disse que nunca trabalhou tanto em uma campanha de midterms.

Trump também mencionou nomes de integrantes de seu governo ao ser questionado sobre possíveis sucessores, como o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio. O presidente, no entanto, não indicou um candidato para a disputa de 2028.

O que diz a Constituição dos EUA

A 22ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos estabelece que uma pessoa não pode ser eleita presidente mais de duas vezes. Trump venceu as eleições de 2016 e 2024, o que o impede de disputar legalmente um novo mandato em 2028, mesmo que manifeste interesse na candidatura.

Para alterar essa regra, seria necessária uma mudança constitucional, processo que exige aprovação de dois terços do Congresso e ratificação de três quartos dos estados.