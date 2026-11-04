Brasileiro de Duque de Caxias vence eleição para deputado na Flórida

Formado no ativismo comunitário, o político natural de Duque de Caxias trabalhou por cinco anos na administração da prefeitura de Orlando - (crédito: Reprodução)

Aos 14 anos, Felipe Sousa-Lazaballet deixou o Brasil e chegou aos Estados Unidos sem documentos. Hoje, aos 40, o brasileiro natural de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa da Flórida pelo Partido Democrata. A vitória nas eleições de meio de mandato, realizadas na terça-feira (3/11), fez dele o primeiro brasileiro a integrar o Legislativo estadual.

Sousa-Lazaballet derrotou a republicana Bonnie Jackson em uma disputa que também estabeleceu outros marcos de representatividade. Além de se tornar o primeiro imigrante abertamente gay eleito para a Assembleia da Flórida, ele é o primeiro ex-beneficiário do programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) a conquistar um mandato legislativo estadual nos Estados Unidos.

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Filho de uma empregada doméstica cearense que o criou sozinha, o novo parlamentar passou aproximadamente 15 anos vivendo em situação migratória irregular no território norte-americano. Sua trajetória começou a mudar aos 26 anos, quando recebeu autorização para trabalhar legalmente por meio do DACA, iniciativa criada durante o governo de Barack Obama.

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O programa federal foi desenvolvido para proteger temporariamente da deportação imigrantes que chegaram aos Estados Unidos antes dos 16 anos e atendiam a critérios de idade, incluindo o limite de 31 anos estabelecido para os beneficiários. A medida também permitia que essas pessoas exercessem atividades profissionais de maneira regular.

A situação migratória de Sousa-Lazaballet foi posteriormente regularizada por meio de uma petição familiar, que lhe garantiu o green card. Ele já tinha o documento quando se casou, em 2020, com Luis Sousa-Lazaballet. No ano seguinte, obteve a cidadania americana.

Antes de conquistar o primeiro mandato estadual, o brasileiro construiu uma trajetória de atuação política e comunitária na Flórida. Participou de organizações dedicadas à defesa dos direitos dos imigrantes e da população LGBTQIA+ e trabalhou durante cinco anos na administração municipal de Orlando, comandada pelo prefeito Buddy Dyer.,

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Na campanha à Assembleia Legislativa, Sousa-Lazaballet concentrou suas propostas em questões econômicas e sociais, especialmente no enfrentamento do aumento do custo de vida e na ampliação da oferta de moradias acessíveis. O fortalecimento do financiamento das escolas públicas e a melhoria do acesso aos serviços de saúde também estiveram entre seus compromissos eleitorais.

Após a confirmação da vitória, o democrata recorreu às redes sociais para celebrar o resultado e recordar as dificuldades que enfrentou desde a chegada aos Estados Unidos. Em uma publicação no Instagram, ele relacionou sua trajetória pessoal à possibilidade de representar politicamente a comunidade em que vive.

"Minha história é o sonho americano — cheguei aqui sem documentos, sem nada em meu nome, e agora terei o incrível privilégio de lutar pelos meus amigos e vizinhos como um líder eleito. Sei que, juntos, podemos construir um estado onde cada um de nós tenha a oportunidade de prosperar", escreveu.