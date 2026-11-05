Quem é Santiago Peña, o presidente do Paraguai que renunciou

A renúncia de Peña interrompe o mandato do Partido Colorado, força política dominante na cena governamental do Paraguai desde a década de 1950 - (crédito: Federico Parra/AFP)

A crise financeira que deixou milhares de paraguaios sem acesso às próprias economias culminou, nesta quinta-feira (5/11), na renúncia do presidente Santiago Peña, de 47 anos. O mandatário deixou o cargo diante da crescente pressão política provocada pelo fechamento do banco digital Ueno, enquanto o Congresso avançava nas discussões para abrir um processo de impeachment contra ele e seu vice.

A ligação de Peña com a instituição financeira está no centro das acusações. O presidente foi acionista do grupo responsável pelo controle do Ueno, cuja crise levantou questionamentos sobre a atuação dos órgãos reguladores. Parlamentares da oposição acusam o Banco Central do Paraguai de ter encoberto irregularidades no banco, que deixou milhares de correntistas impossibilitados de movimentar seus recursos.

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A saída do presidente interrompe um mandato iniciado em agosto de 2023, quando o economista chegou ao poder pelo Partido Colorado, legenda conservadora que ocupa uma posição dominante na política paraguaia desde a década de 1950. Sua eleição havia representado a continuidade do partido no comando do país, apesar do desgaste provocado pela desaceleração econômica e por denúncias de corrupção.

Da economia ao governo

Antes de conquistar a Presidência, Peña construiu uma carreira no setor financeiro, com passagens por instituições paraguaias e organismos internacionais. Formado em economia pela Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción, ele iniciou sua trajetória profissional no Banco Central do Paraguai, antes de se mudar para os Estados Unidos para cursar uma pós-graduação na Universidade Columbia.

A experiência no exterior abriu caminho para sua contratação pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), onde começou a trabalhar aos 30 anos. Durante esse período, integrou o departamento da instituição responsável por assuntos relacionados à África, experiência que antecedeu seu retorno ao Paraguai.

De volta ao país, Peña reassumiu suas atividades no Banco Central, mas logo passou a ocupar funções de maior projeção no governo. Entre 2015 e 2017, comandou o Ministério da Fazenda durante a administração de Horácio Cartes, presidente paraguaio entre 2013 e 2018.

Foi também durante sua passagem pelo ministério que ele se filiou ao Partido Colorado. Posteriormente, com o fim do governo Cartes, passou a trabalhar em uma instituição bancária ligada ao ex-presidente, mantendo sua trajetória profissional próxima ao setor financeiro.

Ascensão no Partido Colorado

A chegada de Santiago Peña à Presidência não ocorreu em sua primeira tentativa eleitoral. Em 2018, ele disputou a indicação do Partido Colorado para concorrer ao cargo, mas acabou derrotado nas eleições primárias por Mario Abdo Benítez, que posteriormente assumiu o comando do país.

Cinco anos depois, Peña conseguiu vencer a disputa interna da legenda e chegou às eleições presidenciais de abril de 2023 como candidato governista. Na votação, derrotou Efraín Alegre, representante da oposição, garantindo a permanência dos colorados no poder e sucedendo o próprio Abdo Benítez.

A vitória ocorreu em um cenário considerado desfavorável ao partido, que enfrentava críticas relacionadas à situação econômica e a suspeitas de corrupção. Apesar disso, a legenda conseguiu preservar sua força eleitoral e eleger Peña, que assumiu a Presidência com a promessa de dar continuidade à administração conservadora.

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Fora da política, o economista também teve uma trajetória pessoal marcada por responsabilidades precoces. Ele se tornou pai aos 17 anos, quando ainda frequentava a escola, e permanece casado com Leticia Ocampo, com quem teve outro filho.

Após pouco mais de três anos à frente do governo paraguaio, Peña encerra sua passagem pela Presidência em meio a uma crise que ultrapassou o setor bancário e atingiu diretamente sua sustentação política. A renúncia ocorre justamente quando sua antiga ligação com o mercado financeiro se tornou o principal foco dos questionamentos contra sua administração.