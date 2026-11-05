Presidente do Paraguai, Santiago Peña, renuncia após crise

O presidente do Paraguai, Santiago Pena, anunciou, nesta quinta-feira (05/11), sua renúncia ao cargo. A decisão foi anunciada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais e espera a aprovação do Congresso do país.
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Caso a renúncia seja aceita, Peña assumirá o cargo de senador vitalício, um cargo garantido pela Constituição Nacional aos ex-presidentes da República que deixam o cargo sem serem destituídos.
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A renúncia vem logo após deputados da oposição apresentarem pedidos de impeachment contra Peña após o colapso do Ueno Bank, que deixou cerca de 3 milhões de clientes sem acesso às contas, segundo o jornal paraguaio ABC Color.
No vídeo, ele destaca que este é um dos momentos "mais dificies da minha vida" e se desculpou com a população afetada pela crise bancária e disse que decidiu renunciar “pensando na estabilidade do país, na paz social e na necessidade de preservar as instituições democráticas”.
"Faço-o com absoluto respeito à nossa Constituição Nacional e aos mecanismos institucionais e democráticos que estabelecemos para nós mesmos como Nação. Estou convencido de que nenhum cargo pode estar acima do bem-estar do Paraguai. Também quero pedir desculpas ao povo. Se em algum momento falhei, nunca foi minha intenção decepcionar a confiança que depositaram em mim", disse.
Conservador, Santiago se tornou alvo de críticas após o banco digital Ueno, do qual era acionista do grupo que controla a instituição, fechar as portas e deixar milhares de clientes sem acesso ao próprio dinheiro. A oposição acusa o Banco Central paraguaio de encobrir irregularidades.
Santiago Peña assumiu o governo do Paraguai em 2023 e seu mandato duraria até 2028. Seu vice, Pedro Alliana, assume o poder, mas ele também é alvo do processo de impeachment.
Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. https://t.co/RBz6IfFV9L— Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026
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