Banco Central decreta liquidação extrajudicial da cooperativa Credipaiva

O Banco Central (BC) decretou, nesta sexta-feira (16/10), a liquidação extrajudicial da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados do Centro Universitário Newton Paiva Ltda. (Credipaiva). A medida foi motivada por graves violações das normas que regulamentam a atividade da instituição e pelo descumprimento de determinações do órgão regulador.
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A Credipaiva é uma cooperativa de crédito independente de pequeno porte, classificada como instituição de capital e empréstimo e enquadrada no segmento S5 da regulação prudencial. Em dezembro de 2025, a instituição detinha aproximadamente 0,000083% dos ativos totais do Sistema Financeiro Nacional (SFN).
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Segundo o Banco Central, serão adotadas medidas para apurar as responsabilidades relacionadas às irregularidades identificadas. As investigações poderão resultar em sanções administrativas e no encaminhamento de informações às autoridades competentes, conforme as disposições legais aplicáveis.
Com a decretação da liquidação extrajudicial, os bens dos ex-administradores da cooperativa ficam indisponíveis, nos termos da legislação.
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