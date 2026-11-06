Jornalista Yoani Sánchez e opositora Berta Soler são libertadas em Cuba

A blogueira dissidente cubana Yoani Sanchez faz um discurso na Universidade Adolfo Ibañez em Santiago, Chile, em 22 de abril de 2015. - (crédito: AFP)

Yoani Sánchez, uma das figuras mais conhecidas do jornalismo independente de Cuba, e a líder do movimento Damas de Branco, Berta Soler, foram libertadas na quinta-feira (5), depois de passarem várias horas detidas em Havana.

"Acabei de chegar em casa. Obrigada a todos pela solidariedade e divulgação da prisão arbitrária da qual fui alvo na manhã de hoje", publicou Yoani no X, onde disse que dará detalhes nesta sexta-feira (6) sobre "a dor e total falta de proteção em que vivem aqueles que não têm visibilidade" nas prisões. "Tenho o dever de tornar públicas suas histórias."

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O jornal digital 14ymedio, que Sánchez fundou e dirige desde 2014, informou que a jornalista foi acusada de "atentado contra a ordem constitucional". Em Cuba, este delito pode abranger diversas infrações, entre elas ações consideradas como tentativas de modificar o sistema político comunista.

Yoani, 51, foi detida pela polícia política quando saía de casa para fazer compras, informou o 14ymedio.

Berta Soler, líder das Damas de Branco, e sua integrante María Cristina Labrada também foram detidas quando deixavam a sede do movimento opositor, confirmou à AFP o marido de Berta, Ángel Moya.

Moya informou à AFP durante a noite que as duas mulheres foram libertadas após várias horas detidas em duas unidades policiais. Soler é alvo regular de detenções que vão de várias horas a alguns dias. As autoridades também frequentemente a impedem de sair de casa.

A ONG Observatório Cubano de Direitos Humanos, sediada na Espanha, havia exigido na rede social X "informações imediatas sobre o paradeiro de Soler e Labrada".

Berta, 63, cuja organização recebeu em 2005 o Prêmio Sakharov de Direitos Humanos, concedido pelo Parlamento Europeu, tem sido frequentemente submetida a detenções breves e confinamento domiciliar em razão de seu ativismo.

O movimento, cujas integrantes vestem branco como símbolo de protesto pacífico, surgiu em 2003, após o encarceramento de 75 opositores cubanos em uma onda repressiva conhecida como "Primavera Negra".

Yoani ganhou em 2008 o Prêmio Ortega y Gasset, uma das principais premiações do jornalismo em língua espanhola, e foi incluída naquele mesmo ano pela revista americana Time entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Em seu jornal, ela denuncia regularmente a censura e o assédio das autoridades contra os opositores, além de criticar a gestão do governo.

Assim como outros jornalistas independentes em Cuba, Yoani sofre perseguição por parte da polícia política, que costuma impedi-los de sair de casa para cobrir acontecimentos de especial relevância ou submetê-los a prisões temporárias.

De acordo com uma lei aprovada em 2023, os únicos meios de comunicação legais em Cuba são os estatais, controlados pelo Partido Comunista que governa o país.

No entanto, na última década, surgiram veículos de comunicação independentes na internet, que sobrevivem em um vazio jurídico e aos quais os cubanos têm acesso por meio de redes privadas virtuais (VPNs).

O 14ymedio destacou que vários colaboradores de veículos de comunicação oposicionistas foram detidos em vias públicas nas últimas semanas e posteriormente libertados, embora tenham recebido multas ou advertências.