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Peña pede 72 horas a mais para apresentar defesa contra impeachment

Senado do Paraguai retomaria nesta sexta-feira a sessão que analisa o pedido de impeachment.; Santiago Peña tenta retardar o processo

Santiago Peña, presidente do Paraguai, ao anunciar a renúncia - (crédito: X/Reprodução)
Santiago Peña, presidente do Paraguai, ao anunciar a renúncia - (crédito: X/Reprodução)

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, pediu ao Senado uma prorrogação de 72 horas para preparar a defesa no processo de impeachment contra ele, em meio a uma crise bancária que afetou milhões de pessoas no país. 

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O Senado do país iniciou as discussões sobre o caso na noite de quinta-feira (05/11), horas após a Câmara de Deputados aprovar a remoção do presidente do poder por unanimidade; a Casa retomaria a sessão na manhã desta sexta-feira (06/11).

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Peña afirma ter recebido a notificação às 22h15 da noite de quinta-feira, com uma acusação de 15 folhas e mais 300 páginas com anexos. Segundo ele, o período de menos de 12 horas para o preparo da defesa seria “insuficiente" dentro dos padrões do Estado Democratico. 

As decisões do Congresso acontecem em meio a acusações de que Peña estaria envolvido em irregularidades ligadas ao Ueno Bank, que resultaram no fechamento da instituição na terça-feira (03/11), afetando milhões de cidadãos. Os parlamentares acusam o presidente de negligência no cumprimento do dever. 

Em tentativa de evitar o impeachment e suas consequências, Peña anunciou sua renúncia na tarde de ontem, mas o processo, que depende da aprovação do Congresso para dar seguimento, está paralisado. 

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 06/11/2026 10:59
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