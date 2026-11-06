Peña pede 72 horas a mais para apresentar defesa contra impeachment

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, pediu ao Senado uma prorrogação de 72 horas para preparar a defesa no processo de impeachment contra ele, em meio a uma crise bancária que afetou milhões de pessoas no país.

O Senado do país iniciou as discussões sobre o caso na noite de quinta-feira (05/11), horas após a Câmara de Deputados aprovar a remoção do presidente do poder por unanimidade; a Casa retomaria a sessão na manhã desta sexta-feira (06/11).

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Peña afirma ter recebido a notificação às 22h15 da noite de quinta-feira, com uma acusação de 15 folhas e mais 300 páginas com anexos. Segundo ele, o período de menos de 12 horas para o preparo da defesa seria “insuficiente" dentro dos padrões do Estado Democratico.

As decisões do Congresso acontecem em meio a acusações de que Peña estaria envolvido em irregularidades ligadas ao Ueno Bank, que resultaram no fechamento da instituição na terça-feira (03/11), afetando milhões de cidadãos. Os parlamentares acusam o presidente de negligência no cumprimento do dever.

Em tentativa de evitar o impeachment e suas consequências, Peña anunciou sua renúncia na tarde de ontem, mas o processo, que depende da aprovação do Congresso para dar seguimento, está paralisado.

He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso.Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles. — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026

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