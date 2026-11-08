Após ser destituído, Peña enfrenta acusações por crise bancária

Santiago Peña (D), presidente destituído, e o juiz Humberto Otazú, no tribunal em Assunção, durante o depoimento de ontem: indiciado - (crédito: Foto divulgada pelo gabinete de imprensa do Palácio de Justiça do Paraguai/AFP)

O Ministério Público do Paraguai indiciou, ontem, o ex-presidente Santiago Peña e pediu sua prisão preventiva por suposta responsabilidade no escândalo do Ueno Bank, que levou à sua destituição na sexta-feira, após protestos multitudinários de correntistas. "Do Ministério Público foi apresentada uma acusação contra o ex-presidente da República, o senhor Santiago Peña", anunciou a procuradora Nancy Salomón durante uma coletiva de imprensa, na qual acrescentou que "os fatos passíveis de punição" são "lesão de confiança e administração em proveito próprio".

O Ministério Público pediu, ainda, a prisão preventiva e a inabilitação de bens para Peña e ao ex-presidente do Banco Central paraguaio Carlos Carvallo. O ex-presidente do Paraguai Santiago Peña, destituído e preso na sexta-feira por seu suposto envolvimento na crise bancária que afeta milhões de pessoas, começou a ser interrogado ontem, no Ministério Público Fiscal. A crise eclodiu na terça-feira, quando o Banco Central do Paraguai (BCP) interveio no Ueno Bank devido a problemas de solvência, deixando milhões de clientes sem acesso aos seus depósitos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Peña, investigado por quebra de confiança, tráfico de influência e gestão em proveito próprio, entrou na sede do Ministério Público por uma porta lateral, pouco depois das 11h (horário local; mesmo horário em Brasília). O ex-presidente passou a noite sob custódia no Regimento de Escolta Presidencial, após ser retirado de sua residência, onde manifestantes exigiam que ele fosse enviado para uma prisão comum. "Queremos ver o responsável por essa desgraça preso. Cadeia para Peña!", disse à AFP Macarena Chilavert, advogada de 33 anos, nas imediações da Procuradoria.

Também depôs ontem o ex-presidente do Banco Central (BCP), Carlos Carvallo, que permanece detido. A crise do Ueno Bank afeta diretamente quase três milhões de contas, que abrangem desde aposentados, empresas públicas e privadas, até a própria Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).

Ex-vice

A medida provocou fortes protestos nas ruas, que foram reprimidos pela polícia com caminhões hidrantes e gás lacrimogêneo. Peña, do Partido Colorado (conservador), foi detido na sexta-feira em sua residência, em Assunção, menos de uma hora após ter sido destituído em um processo de impeachment acelerado no Senado. O agora ex-presidente, que enfrentará processo criminal, não perde os direitos políticos, mas fica sem o cargo de senador vitalício, que lhe garantiria foro privilegiado.

Em uma mensagem que postou na rede social X, pouco antes da decisão , ele voltou a falar sobre o pedido de renúncia, rejeitado. "Apresentei minha renúncia para evitar mais danos ao país e contribuir para devolver a tranquilidade ao Paraguai. Não quero que minha presença seja motivo de instabilidade."

Paralelamente ao depoimento de Peña, o até então vice-presidente Pedro Alliana iniciou, ontem, o seu primeiro dia completo como presidente, com as atenções voltadas para a resposta de seu governo ao colapso bancário que precipitou a queda de seu antecessor. Ele é acusado pela oposição de envolvimento com a quebra do banco digital Ueno, controlado por um grupo do qual Peña é sócio.

Leila Cosini, uma estudante de 28 anos que estava perto do MP enquanto Peña prestava depoimento, disse estar ansiosa e preocupada com o futuro de seus depósitos: "Perdi meu dinheiro. Eu colocava meu dinheiro lá justamente porque era fácil abrir uma conta. Eu gostava muito do aplicativo deles", afirmou à AFP.

Medidas imediatas

Ao assumir o cargo, Alliana prometeu que os afetados pelo "desastre financeiro" seriam compensados e determinou a adoção de medidas imediatas, priorizando os clientes de menor renda. Ainda na manhã de ontem, o Banco Central informou, em entrevista coletiva, que já devolveu alguns depósitos a quase 1.200.000 clientes e que o processo de devolução continuará durante a próxima semana. Além disso, divulgou uma lista de instituições bancárias que estarão abertas durante o fim de semana.

Nas ruas, a crise é um assunto onipresente entre os paraguaios, que se dividem entre a angústia quanto ao futuro de seus depósitos e a fúria contra o ex-presidente Peña. Alliana, de 52 anos, iniciou seu primeiro dia na presidência com reuniões ministeriais e as primeiras mudanças em seu gabinete. Em declaração feita após a posse, Alliana prometeu "ações imediatas" para ressarcir completamente os correntistas lesados pela quebra do Ueno Bank, principal banco digital do país. "Os compatriotas que hoje atravessam um momento difícil em consequência do colapso financeiro serão integralmente indenizados. Não vamos deixá-los sozinhos", afirmou Alliana, após receber no Congresso a faixa e o bastão presidenciais.

O mandatário designou Ariel Martínez como ministro do Interior e nomeou um novo ministro de Obras Públicas. Alliana pediu à sua equipe que acelerasse a resposta aos afetados e prometeu que serão compensados. "Não quero ninguém hesitante à frente desta missão. Quero resultados", afirmou na sexta-feira, ao assumir o cargo.

Mensagem de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou o novo mandatário e manifestou sua disposição de trabalhar com ele de maneira aberta, franca e cooperativa, além de expressar o desejo de recebê-lo em breve em Brasília. A embaixada dos Estados Unidos classificou o Paraguai como um "parceiro regional estratégico" e defendeu o trabalho conjunto com o presidente Alliana, que deverá completar o mandato presidencial até agosto de 2028.

Após perder o apoio de seu partido, liderado pelo ex-presidente Horacio Cartes (2013-2018), Peña foi destituído por 44 votos a favor e uma ausência no Senado, no segundo processo de impeachment que resulta na queda de um presidente paraguaio desde o retorno da democracia.

A destituição presidencial tem precedentes. Em 2012, o Senado destituiu o presidente de esquerda Fernando Lugo em pouco mais de um dia, por meio de um processo de impeachment acelerado, sob a acusação de "mau desempenho de suas funções".

Para saber mais:

Pedro Alliana, ao assumir a presidência na sexta (foto: AFP)

Ex-jogador de basquete

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez nasceu em Pilar, no estado de Ñeembucu, noroeste do país. Filho de uma família com ligações políticas, ingressou ainda jovem nas fileiras do Partido Colorado, a força conservadora que dominou grande parte da história política paraguaia.

Começou sua trajetória política em 2006, quando disputou a prefeitura de Pilar, sua cidade natal, mas não foi eleito. Dois anos depois, conquistou seu primeiro cargo público ao vencer a eleição para governador do departamento de Ñeembucú, no sul do Paraguai. Ficou no posto até 2012.

Aos 52 anos. é casado e é pai de quatro filhos. Na juventude, Alliana fez parte da seleção paraguaia de basquete e participou de alguns torneios nacionais da modalidade. Ele se formou em relações internacionais pela Universidade San Sebastián. Antes de iniciar na vida pública, trabalhou no comércio. Do Partido Colorado (Associação Nacional Republicana), o mesmo de Peña e o historicamente dominante da política paraguaia. Como deputado, exerceu o cargo por 10 anos, entre 2013 e 2023. Alliana também foi líder do Colorado na Câmara entre 2015 e 2023.

Em abril deste ano, anunciou sua pré-candidatura à presidência do Paraguai para as eleições de 2028, com apoio declarado do próprio Peña e do ex-presidente Horacio Cartes.

Saiba Mais Brasil Cinco estados registram aumento de casos graves de Covid-19



