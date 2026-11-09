Judoca Teddy Riner confirma candidatura à Presidência da França

Riner acendeu a pira olímpica em Paris-2024 e agora tenta repetir o papel de símbolo de união nacional na corrida eleitoral de 2027 - (crédito: Richard A. Brooks/AFP)

O judoca Teddy Riner, cinco vezes campeão olímpico, anunciou que disputará a Presidência da França nas eleições de 2027. Um dos atletas mais populares do país, ele oficializou a candidatura por meio de um vídeo publicado nas redes sociais e afirmou que pretende oferecer uma alternativa à polarização política francesa.

Em entrevista ao jornal Le Parisien, divulgada nesta segunda-feira (9/11), Riner contou que começou a considerar a entrada na política após os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Segundo ele, a experiência de acompanhar "um país inteiro se unir, orgulhoso, feliz... e depois se dividir algumas semanas mais tarde" contribuiu para a decisão.

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O atleta, que não se identifica com a direita nem com a esquerda, manifestou preocupação com a possibilidade de a disputa presidencial ficar concentrada entre representantes dos extremos políticos. As pesquisas eleitorais apontam a ultradireitista Marine Le Pen como favorita, enquanto Jean-Luc Mélenchon, da esquerda radical, aparece como possível adversário em um segundo turno.

"O único risco que vejo hoje é nos resignarmos a escolher entre duas opções, as dos extremos", declarou Riner.

Embora reconheça que a eleição já reúne diversos interessados na Presidência, o judoca acredita ter "chances" de vitória e garante que pretende "ir até o fim" na campanha.

Para participar oficialmente do pleito, entretanto, ele precisará reunir o apoio de pelo menos 500 autoridades eleitas, entre parlamentares, prefeitos e outros representantes políticos. Pela legislação francesa, essas assinaturas devem vir de ao menos 30 dos cerca de cem departamentos do país.

Carreira no judô

Aos cinco títulos olímpicos, Riner soma uma trajetória que o consolidou entre os principais nomes da história da modalidade. Ele é o único judoca a conquistar três medalhas de ouro individuais na categoria peso-pesado, nas edições de Londres 2012, Rio 2016 e Paris 2024.

O francês também venceu duas competições olímpicas por equipes, em 2020 e 2024, além de ter conquistado bronzes em 2008 e 2020. Sua popularidade ficou evidente nos Jogos de Paris, quando foi escolhido como um dos responsáveis por acender a pira olímpica.

No vídeo em que anunciou a candidatura, Riner apareceu diante de uma estante de livros, usando camisa branca e paletó escuro. Ao se apresentar como postulante ao cargo, fez referência às dificuldades que enfrentou ao longo da carreira esportiva.

Dono de cinco medalhas de ouro e um dos maiores nomes da história do judô, Riner é o único peso-pesado tricampeão olímpico individual (foto: Reprodução/Instagram/Teddy Riner)

"A luta sempre fez parte de mim. Sei o que é lutar, cair e se levantar repetidas vezes", afirmou.

Apesar dos planos políticos, o judoca continua em atividade e pretende competir nos Jogos Olímpicos de 2028. A participação, no entanto, dependerá do resultado das eleições e das responsabilidades que eventualmente assumirá.

"Se o cargo permitir e se os franceses me autorizarem", ressalvou ao Le Parisien.

Cenário político francês

A candidatura de Riner ocorre na reta final do governo de Emmanuel Macron, eleito pela primeira vez em 2017 com uma plataforma centrista que buscava romper com a tradicional divisão política entre esquerda e direita.

O encerramento de seu mandato é marcado por tensões econômicas e sociais que têm levado milhares de franceses às ruas. Desde setembro, manifestações semanais reivindicam melhorias nas condições de vida, enquanto estudantes protestam contra problemas na educação, incluindo a escassez de professores e a deterioração das instalações escolares.

Leia também: França registra distúrbios e saques após protestos contra custo de vida elevado

Na última quinta-feira (5/11), atos realizados em diferentes regiões do país reuniram entre 575 mil e quase 1,6 milhão de manifestantes, conforme as estimativas divulgadas. Entre as principais reivindicações estavam o aumento do poder de compra da população e medidas para atender às demandas dos estudantes, mobilizados desde meados de setembro.

Os protestos também ocorrem em meio ao reforço da segurança pública, após as manifestações de 17 de outubro terminarem em episódios de saques e distúrbios que tiveram repercussão internacional.