Teddy Riner, francês que acendeu a tocha olímpica, leva o ouro no judô em Paris

Paris — Montada nas proximidades da Torre Eiffel para receber a benção do monumento histórico da França, a Arena Champ de Mars viveu o ápice de energia nesta sexta-feira (2/8). Principal atleta dos últimos ciclos, o francês Teddy Riner, que acendeu a tocha olímpica nesses em Paris 2024, causou frisson ao conquistar o tricampeonato em casa. O atleta levou a medalha de ouro na categoria de mais de 100kg e deu uma verdadeira aula de judô e de sinergia com o momento do esporte no país.

As competições da modalidade estão ocorrendo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 desde o último fim de semana. Mas toda a expectativa estava centrada nos +100kg masculino, categoria de Riner. Nos dias anteriores, não era difícil encontrar projeções gigantes do rosto de Teddy em papelão nas arquibancadas em meio às bandeira da França. Nesta sexta-feira (2/8), o desempenho confirmou: valeu a pena esperar pelo brilho do dono da casa.

Cabeça de chave, Teddy Riner fez quatro lutas na Champ de Mars. Ovacionado em todas, confirmou o motivo de ser favorito. Passou por todos os adversários por ippon. Magomedomar Magomedomarov, Guram Tushishvili, Temur Rakhimov e Minjong Kim foram meros espectadores no tatame em dia de pura técnica do, agora, tricampeão olímpico. O francês demonstrou pleno domínio do confronto em clima extremamente positivo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Leia também: As vitórias de Beatriz Souza até chegar ao ouro em Paris 2024

Riner viveu duas situações curiosas. Ao ganhar de Tushishvili com um ippon extraordinário, foi empurrado e encarado pelo rival. O georgiano acabou desclassificado com expulsão por ato antidesportivo. Teddy apenas vibrou com o braço erguido. Na final, demostrou gigantismo. Tão logo ganhou, fez questão de abraçar o sul-coreano Minjong Kim. Em ato de reconhecimento, levantou o braço do rival para o público aplaudi-lo em meio ao delírio da conquista. Recebeu um abraço do adversário como forma de agradecimento.

Os gritos de "allez, Teddy" (vamos, Teddy, em tradução livre) fizeram a Arena Champ de Mars balançar como nunca antes nesta edição dos Jogos Olímpicos. Antes, as arquibancadas vibraram muito com o bronze de Romane Dicko, eliminada nas semifinais +78 kg feminino por Beatriz Souza. Na final de Riner, a torcida cantou freneticamente pelo maior judoca francês e foi agraciada com uma volta olímpica não executada por nenhum dos outros campeões. O clima era de estádio de futebol e a conquista incontestável do judoca apenas reforçou: o 2 de agosto estava marcado para ser o dia mais icônico do judô em Paris-2024.