Chefe do UFC rejeita cargo de porta-voz da Casa Branca oferecido por Trump

White, de 57 anos, é amigo de longa data de Trump e ajudou a organizar um grande secretário de imprensa nos jardins da Casa Branca no início deste ano - (crédito: Mandel Ngan/AFP)

O empresário do setor de artes marciais mistas Dana White subiu ao púlpito da Casa Branca nesta segunda-feira (9), mas afirmou que queria ficar longe da política, depois que o presidente Donald Trump lhe ofereceu, em tom de brincadeira, o cargo de secretário de imprensa.

O posto está vago desde a saída, em 16 de outubro, da então porta-voz Katie Zacharia, que ocupou o cargo por apenas uma semana.

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"Você gostaria disso ou prefere continuar com essa UFC ridícula? Hein?", perguntou Trump a White, presidente do UFC, a principal organização de artes marciais mistas do mundo.

"Obrigado pela oferta, senhor... pela oferta, não, não... não quero me envolver com política", respondeu White na famosa Sala de Imprensa James Brady, durante uma caótica sessão de perguntas e respostas.

Trump sorriu e deixou a sala dizendo: "Estou arrasado ao ouvir isso. Até logo a todos".

O presidente americano, de 80 anos, surpreendeu o mundo no sábado ao afirmar que havia oferecido o cargo a White. No entanto, no domingo, disse que "estava apenas brincando", embora Dana "adorasse a ideia".

White, de 57 anos, é amigo de longa data de Trump e ajudou a organizar um grande secretário de imprensa nos jardins da Casa Branca no início deste ano.