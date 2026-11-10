Lewis Hamilton visita instalações humanitárias na fronteira de Gaza

Lewis Hamilton visita Rafah, região fronteiriça entre Egito e Gaza, usada para a passagem de ajuda humanitária. Piloto conheceu instalações de ONG e soube com comida e alimetnos são coordenados para entrarem em território palestino. - (crédito: AFP)

O piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton visitou, nesta terça-feira (10/11), Rafah, no Egito, região que faz fronteira com a Faixa de Gaza. O heptacampeão conheceu instalações de organizações que fazem ajuda humanitária no território sob ocupação militar de Israel.

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A visita incluiu uma passagem pelo portão de Rafah, abertura para o acesso de caminhões com água e alimentos, e um passeio pela sede da Crescente Vermelho. Voluntários da organização explicaram ao piloto como a ajuda humitária é coordenada e enviada ao território palestino.

Durante a visita, bombardeios de Israel mataram duas pessoas, entre elas um adolescente de 13 anos, na Cidade Gaza, capital do território. De acordo com a Defesa Civil local, controlada pelo grupo terrorista Hamas, mais três pessoas foram mortas nesta manhã, após uma serralheria ser atingida por um míssil. Outras duas pessoas teriam sido mortas a tiros por israelenses. O governo israelense admitiu a autoria dos ataques à AFP, mas afirmou ter sido atacado primeiro e respondido em alvos “militares”.

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Hamilton tem se posicionado contra os ataques israelenses em Gaza, que já mataram mais de 70 mil palestinos nos últimos três anos. No mês passado, antes do Grande Prêmio dos Estados Unidos, o piloto pediu a libertação de Gaza. “Há muita paz que espero que alcancemos em algum momento”, comentou em coletiva.