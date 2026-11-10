Rússia, Ucrânia e EUA iniciam rodada de negociações em Abu Dhabi

Rússia, Ucrânia e Estados Unidos iniciaram nesta terça-feira, 10, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, uma rodada de negociações de dois dias para tentar encerrar a guerra iniciada com a invasão russa há quase cinco anos. É o primeiro encontro trilateral desde fevereiro, e o foco será a definição de garantias de segurança futuras, segundo a Casa Branca.

O genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, que participa da mediação ao lado do enviado Steve Witkoff, disse acreditar que há "boas ideias para superar" as divergências. Na abertura, defendeu a criação de "um novo arcabouço" para sustentar a paz por décadas ou séculos. O general americano Alexus Grynkewich, comandante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), também participou das conversas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As expectativas, porém, são limitadas após três rodadas anteriores sem avanços significativos. "Não tenho expectativas muito altas", afirmou o chanceler alemão, Friedrich Merz, na segunda-feira, 9. Os combates continuam: a Ucrânia relatou o lançamento de 162 drones e um míssil balístico russos durante a noite, enquanto Moscou afirmou ter abatido 155 drones ucranianos em oito regiões e na Crimeia, anexada em 2014.

O chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov, diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira, disse esperar uma "paz duradoura". Antes da sessão trilateral, os representantes de Kiev se reuniram com enviados dos EUA, do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Otan e Comissão Europeia. O negociador-chefe russo, Vladimir Medinsky, afirmou que sua equipe está "maior e mais profissional" e manifestou esperança de progresso.

As posições de Moscou e Kiev continuam distantes. O presidente russo, Vladimir Putin, exige que a Ucrânia retire tropas de quatro regiões anexadas pela Rússia em 2022, embora não totalmente controladas, abandone a ambição de ingressar na Otan e aceite restrições militares, além de mudanças em relação à língua russa e à Igreja Ortodoxa ligada a Moscou. Putin rejeita um cessar-fogo geral antes de um acordo, sob o argumento de que isso permitiria a Kiev se rearmar.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rejeita ceder territórios ou aceitar limites às Forças Armadas e aos vínculos com parceiros ocidentais. Kiev defende um cessar-fogo imediato e um encontro direto entre os presidentes para resolver a questão territorial, propostas recusadas por Moscou.

Washington também busca discutir um arranjo mais amplo para a segurança europeia, apoiado pela Rússia. Países da União Europeia, porém, receiam que a proposta americana favoreça Moscou. O Kremlin se opôs à participação europeia nas conversas trilaterais, mas admitiu a entrada de representantes da UE em uma etapa posterior. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.