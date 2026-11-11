Secretário do Tesouro se muda para base militar após ameaça, afirma NYT

Secretário do Tesouro dos Estados Unidos se muda para base militar após ameaça do Irã, afirma NYT - (crédito: Fabrice COFFRINI / AFP)

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, deixou sua casa na região de Washington e se mudou para uma base militar, após uma ameaça do Irã contra ele, informou o jornal New York Times.

Bessent lidera os esforços do governo americano para asfixiar a economia iraniana desde o início da guerra no Oriente Médio, com a adoção de uma série de sanções contra a República Islâmica e seus parceiros comerciais.

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O chefe de inteligência dos Estados Unidos, Jay Clayton, advertiu em outubro que Teerã "aumentou substancialmente" os esforços para atacar americanos no Oriente Médio e além.

Os esforços incluem ataques contra funcionários e ex-funcionários do governo americano, como Bessent, segundo o New York Times, que cita três fontes a par do assunto.

Os planos iranianos contra funcionários americanos chegaram "a uma etapa mais avançada", segundo as fontes não identificadas, que não explicaram a gravidade das ameaças contra Bessent.

A AFP solicitou um comentário do Departamento do Tesouro, que não respondeu até o momento.

Washington ordenou em outubro que funcionários não essenciais e familiares deixassem a embaixada na Arábia Saudita, após a intensificação dos ataques dos houthis pró-Irã contra o reino rico em petróleo.

Ao mesmo tempo, as partes ampliam os esforços para tentar acabar com a guerra. O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, afirmou na semana passada que a pressão econômica dos Estados Unidos contra o Irã torna desnecessários novos ataques.