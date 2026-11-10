Aliado de Trump, Jim Jordan liderará oposição republicana na Câmara

O deputado republicano Jim Jordan acompanha pronunciamento de colegas.A partir de janeiro de 2027, os democratas terão maioria na Câmara e no Senado. - (crédito: Jim Watson/AFP)

O deputado Jim Jordan, aliado linha-dura do presidente Donald Trump, foi eleito líder da maioria republicana na Câmara dos Representantes nesta terça-feira (10), derrotando seu colega conservador Steve Scalise, após a contundente derrota do partido nas eleições de meio de mandato.

Jordan, presidente do Comitê Judiciário da Câmara, derrotou o atual líder da maioria por 106 votos a 73, segundo a imprensa americana, o que o coloca à frente da bancada diante da próxima maioria democrata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Sua posição é a segunda mais importante na hierarquia da Câmara dos Representantes, ficando atrás apenas do presidente da Casa, o republicano Mike Johnson.

Johnson permanecerá no cargo até o fim desta legislatura. Ele anunciou sua renúncia após o fracasso eleitoral dos republicanos, que perderam o controle do Congresso nas eleições da semana passada.

Jordan, membro fundador do ultraconservador House Freedom Caucus, apresentou-se como o campeão de que os republicanos precisam para enfrentar os democratas durante os dois últimos anos da Presidência de Trump.

Sua vitória - celebrada por vários colegas da Câmara nas redes sociais - representou uma rejeição à liderança estabelecida, já que Scalise ocupava cargos de alto escalão entre os republicanos havia mais de uma década.

Os dois são aliados firmes de Trump, mas o presidente não declarou apoio a nenhum deles.

Ex-campeão de luta livre, Jordan representa o estado de Ohio no Congresso desde 2007 e construiu sua reputação como um crítico ferrenho do establishment republicano.

Jordan também se destacou como o principal defensor de Trump no âmbito das investigações parlamentares sobre as supostas tentativas do presidente de reverter sua derrota nas eleições de 2020.