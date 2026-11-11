Rússia e Ucrânia concordam com ampla troca de prisioneiros de guerra

O assessor do Kremlin, Vladimir Medinsky (ao centro), fala em uma coletiva de imprensa em Abu Dhabi, em 11 de novembro de 2026, em meio à invasão russa da Ucrânia - (crédito: OLEG KOZYRITSKIY / AFP)

Rússia e Ucrânia concordaram em realizar uma ampla troca de prisioneiros de guerra durante negociações mediadas pelos Estados Unidos em Abu Dhabi, informaram autoridades nesta quarta-feira (11/11), após dois dias de reuniões.

"Um dos pontos positivos é que concordamos em realizar a maior libertação humanitária de prisioneiros, cujos números vamos finalizar amanhã", afirmou Jared Kushner, genro do presidente americano, Donald Trump. O chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, e o líder da representação ucraniana, Rustem Umerov, confirmaram o acordo.

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As expectativas de um avanço significativo eram baixas no primeiro encontro entre as delegações em nove meses. Os dois países já realizaram trocas de prisioneiros ao longo dos quase cinco anos de guerra. Washington, porém, busca revitalizar os esforços diplomáticos que até agora não produziram resultados expressivos.

Kushner afirmou que ele e o enviado americano Steve Witkoff viajarão a Moscou na quinta-feira para se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, antes de seguirem para Dublin, onde encontrarão o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

O cenário político mudou desde a última rodada, realizada em fevereiro, em Genebra. O governo Trump terá de lidar com os democratas, que poderão exigir maior apoio à Ucrânia ao assumirem o controle do Congresso americano em janeiro, após as eleições legislativas. Ao mesmo tempo, a economia de guerra russa enfrenta fortes pressões, enquanto a Ucrânia sofre os efeitos de ataques devastadores contra sua rede elétrica.

Umerov afirmou que a delegação de Kiev deve se reunir nesta quarta-feira com autoridades europeias. Moscou rejeita a participação direta de países europeus nas negociações, mas representantes de governos do continente, da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estiveram em Abu Dhabi para consultas com os ucranianos.

Zelenski classificou a sessão de terça-feira como "construtiva e bastante substancial". O secretário de Estado americano, Marco Rubio, considerou o encontro "muito produtivo", mas advertiu que um avanço para encerrar a guerra ainda levará tempo.