CEO da Nvidia renuncia após revelação de traição e suspeita de espionagem

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, renunciou ao cargo executivo da companhia nesta quinta-feira (12/11). A renúncia ocorreu no momento em que o dirigente enfrentava risco de destituição por parte da liderança corporativa.

O conselho de administração da Nvidia, líder mundial de chips para inteligência artificial (IA), se reuniu especificamente para discutir a destituição de seu cofundador e CEO. A crise teve início após a revelação de um escândalo envolvendo o nome de Huang.

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Segundo informou a imprensa dos Estados Unidos, a discussão sobre a destituição ocorreu após a divulgação de que o executivo manteve um relacionamento extraconjugal com uma mulher acusada de espionagem para a China.

Reunião

O conselho de administração da Nvidia se reuniu na noite de quarta-feira. O encontro dos conselheiros foi realizado na sede oficial da empresa, localizada em Santa Clara, na Califórnia.

A decisão final do conselho de administração era uma incógnita ao fim do dia em que a reunião foi realizada.

Trajetória e atuação na indústria de IA

O americano-taiwanês Jensen Huang, de 63 anos, comanda a empresa desde a sua fundação, no ano de 1993. Ao longo de sua liderança, ele transformou a Nvidia na principal desenvolvedora mundial de chips utilizados para treinar e operar modelos de IA.

O grupo se consolidou como o principal beneficiário da corrida do ouro da IA. A companhia reinvestiu centenas de bilhões de dólares entre seus próprios clientes e em todo o ecossistema tecnológico.

Todo o ecossistema acompanha de perto os acontecimentos ligados ao escândalo. A repercussão do caso gera atenção por apresentar possíveis consequências em escala mundial para a indústria.

Sucessão e reflexos no cenário político

não se conhece um possível sucessor designado para assumir a função no caso de a saída ser concretizada;

a saída do executivo deixa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sem um conselheiro informal próximo no setor de IA.

Com informações da AFP*

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.